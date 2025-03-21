Фонд «Защитники Отечества» поддержит членов семей пропавших без вести участников спецоперации
Владимир Путин подписал указ об оказании помощи семьям пропавших без вести участников специальной военной операции. Организация, на которую возложена эта работа — фонд «Защитники Отечества».
Согласно указу президента, с сегодняшнего дня фонд «Защитники Отечества» сможет оказывать близким пропавших без вести психолого-психотерапевтическую помощь, помогать получить социальную поддержку, бесплатную юридическую помощь. Вместе с другими органами власти, волонтерскими и некоммерческими орнанизациями Фонд будет помогать решать вопросы, связанные с безвестным отсутствием бойцов, в том числе по генетическим исследованиям для идентификации.
Как пишет «Российская газета», соответствующие изменения президент России внес в указ от 3 апреля 2023 года о создании фонда «Защитники Отечества».
Напомним, цель работы организации, созданной по поручению президента России, — персональное СВО и членов семей защитников Родины.
Помощь заключается не только в медицинской и социальной реабилитации, но и в переобучении, трудоустройстве, юридической поддержке, адаптации жилья под нужды инвалидов, долговременном надомном уходе и многих других вопросах.