Детям рассказали о важности сохранения лесов
21 марта, в Международный день лесов, Берёзовский районный Дом культуры совместно с заказником «Берёзовский» и Берёзовским лесхозом для учеников 3 «В» класса начальной школы провели информационный час, посвящённый этой экологической дате.
Школьникам рассказали, что Международный день лесов или Всемирный день защиты лесов, основанный в 1971 году, ежегодно отмечается 21 марта.
Международный день лесов посвящён не только непосредственно сохранению лесов нашей планеты, но и смягчению последствий глобального изменения климата, а также охране всего разнообразия видов, чьим домом является лес.
– Лес – это лёгкие нашей планеты. О важности сохранения лесного богатства часто говорят, и неслучайно появился Международный день лесов, – рассказала ведущая информационного часа Марина Табун. – Лес – это целый микромир, экосистема, где можно встретить разнообразные виды растений, животных и микроорганизмов. 80% сухопутных живых существ обитают именно в лесах. Они занимают около трети суши планеты (38 млн. км кв.). Одной из важных функций леса является выработка и очистка кислорода, а также снижение уровня пыли. Сохранение леса – одна из актуальных задач на сегодняшний день, ведь объём вырубки часто в несколько раз превышает объём его естественного восстановления. Более 13 миллионов гектаров леса вырубают ежегодно. Для решения этой проблемы в некоторых местах запрещают вырубку леса или создают искусственные лесопосадки,
Говоря о югорском лесе, директор Берёзовского лесхоза Леонид Алексеевич Касимов рассказал школьникам, что Ханты-Мансийский автономный округ обладает большими природными богатствами. Большая часть территории Югры (почти 29 млн га) покрыта лесной растительностью. Лесистость округа составляет около 53,9%. Общий запас древесины в лесах округа – 3,1 млрд м3. Югорские леса богаты пищевыми и лекарственными растениями.
– Берёзовское территориальное лесничество по площади одно из самых крупных в автономном округе, общая площадь которого более 6 млн гектар, – сообщил Леонид Алексеевич Касимов.
На встречу с ребятами также пришёл государственный инспектор заказника «Берёзовский» Игорь Николаевич Соколков. Он рассказал о флоре и фауне заказника и о природоохранной деятельности инспекторов.
В рамках информационного часа ребята узнали, для чего нужен человеку лес, какой вред лесам наносит человек, посмотрели информационный сюжет «Международный день леса», вспомнили правила поведения в лесу. Затем школьники разгадывали загадки, отвечали на вопросы викторины.
Марина Табун,
пгт Берёзово