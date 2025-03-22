Ночью в театре будут читать пьесы и танцевать
В Международный день театра, 27 марта с 19:00 до 01:00, в Ханты-Мансийском театре кукол пройдёт «Ночь в театре».
В программе – три читки современных пьес, представляющих различные стили и тематики, что даст возможность зрителям увидеть, как современные драматурги интерпретируют актуальные социальные, личные и культурные темы. А также опыт коллективных танцевальных действий от актёра и педагога по пластике Романа Гермеса, который станет финальным этапом интеллектуального праздника во славу театра.
Что такое читка? Это своеобразный спектакль, где актёры читают пьесу по ролям, без декораций и костюмов, но с полной отдачей эмоций. 27 марта зрители услышат пьесы Семёна Вяткина (Екатеринбург) «Книга отзывов», Ольги Миловановой (Ханты-Мансийск) «Я падаю в небо» и Ксении Осиповой (Минск) «Таня, танцуй». Все представленные пьесы становились участниками и лауреатами драматургических конкурсов, то есть прошли экспертные отборы. Режиссёрами читок выступят актёры театра Алексей Безруков, Рауф Зарипов и начальник отдела спецпроектов ХМТК Ольга Власова.
После каждой читки состоятся обсуждения, в которых смогут принять участие как профессионалы театра, так и зрители. Это будет пространство для обмена мнениями, где каждому представится возможность обсудить увиденное, поделиться впечатлениями и задать вопросы авторам и актёрам.
Так же в День театра, 27 марта, в Москве на сцене Государственного академического Малого театра пройдёт церемония вручения юбилейных медалей «В память 200-летия со дня рождения А. Н. Островского» за заслуги в области театрального искусства, за большой вклад в изучение и развитие традиций российского театрального искусства, за создание высокохудожественных образов, спектаклей, кино- и телефильмов.
Медаль вручат и югорским театральным деятелям, от Ханты-Мансийского театра кукол к награде представлены: главный режиссёр Елена Евстропова, директор Павел Потапов, главный художник Лилия Жамалетдинова и актёр Александр Алексеев.
Программа «Ночи в театре» в ХМТК
19:00 – 20:00 Арт-площадка
«Книга отзывов» (пьеса Семёна Вяткина, режиссер читки Алексей Безруков) 12+
20:15 – 21:30 Малая сцена
«Я падаю в небо» (пьеса Ольги Миловановой, режиссер читки Рауф Зарипов) 16+
21:45 – 23:00 Большой зал
«Таня, танцуй» (пьеса Ксении Осиповой, концепт-мейкер читки Ольга Власова) 18+
23:00 – до последнего – Театральная гостиная с Романом Гермесом 18+
БИЛЕТЫ доступны в кассе театра (ул. Мира, 15) и онлайн, в том числе по «Пушкинской карте»: clck.ru/3HrGGU