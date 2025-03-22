Почта России доставит технические средства реабилитации маломобильным жителям Югры
В Ханты-Мансийском автономном округе продолжается доставка технических средств реабилитации (ТСР) с помощью Почты России. Проект реализуется в партнёрстве с Минтруда РФ и Объединённым социальным фондом. В 2024 году Почта доставила средства реабилитации более 1 000 жителям Югры. Сейчас сотрудники компании запускают очередную доставку таких средств жителям региона.
В 2025 году Почта планирует доставить технические средства реабилитации не меньшему числу получателей из разных населённых пунктов Ханты-Мансийского автономного округа. Получить заказанные ТСР можно будет как дома — курьеры Почты России привезут их клиенту в удобное время, так и в почтовых отделениях.
«Компания занимается доставкой средств реабилитации с января 2024 года. Проект реализуется в несколько этапов. В прошлом году средства реабилитации получили по Почте 1 186 жителей Югры. Это самые разные жизненно необходимые предметы для людей с ограниченными возможностями здоровья», — отметил директор регионального Управления Почты России Александр Журавлёв.
Почта России традиционно помогает доставлять отправления от благотворительных фондов и организаций в самые отдалённые уголки страны. За год компания доставляет более 9 тонн социальных и благотворительных грузов по всей стране.