В 12 городах Югры будет действовать льготная ипотека для семей с детьми на вторичку с 1 апреля
С начала апреля семьи с детьми только в 12 городах Югры смогут оформить семейную ипотеку под 6% на покупку не только новостроек, но и вторичного жилья.
Подробности – на ВК-канале «Стройкомплекс Югры», где разместили сообщение о том, что перечень городов России для приобретения вторичного жилья в многоквартирных домах по программе «Семейная ипотека» опубликован на сайте ДОМ.РФ. Список составляли на основе данных Единой информационной системы жилищного строительства наш.дом.рф и включили в него те города, в которых на начало 2025 года строилось два и менее двух многоквартирных домов.
В этот список вошёл 901 населённый пункт, 12 из которых — в Югре. Это Белоярский, Советский, Мегион, Урай, Лянтор, Югорск, Лангепас, Радужный, Нягань, Когалым, Покачи, Пыть-Ях.
Напомним, что ранее по поручению Президента РФ Владимира Путина действие программы «Семейная ипотека» было расширено.
По решению Минфина РФ, с 1 апреля 2025 года взять льготную ипотеку для покупки жилья можно на вторичном рынке в городах с низкими объёмами строительства. Рефинансирование действующего ипотечного кредита по программе недоступно.
Условия программы: ставка — 6% годовых; первоначальный взнос — от 20%; максимальная сумма кредита — 6 млн рублей.
Новая мера господдержки, по расчётам правительства, позволит в России улучшать жилищные условия 350 тыс. семей ежегодно.