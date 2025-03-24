Юбилейный Слет оленеводов, рыбаков и охотников прошел в Сургутском районе
В прошедшие выходные в деревне Русскинская в 55-й раз прошел масштабный национальный праздник коренных малочисленных народов Севера «Слет оленеводов, рыбаков и охотников». Погрузиться в мир ханты и манси и посмотреть зрелищные гонки на оленьих упряжках собрались со всего Сургутского района, а также гости из Сургута, Тюмени и Екатеринбурга. Поприветствовать участников и гостей праздника приехал глава Сургутского района Андрей Трубецкой.
- Приветствую гостей и участников сегодняшнего мероприятия. Проводим юбилейный, 55 раз. Отдельные слова благодарности компаниям недропользователям за экономическую поддержку ханты и манси. И за поддержку традиций, культуры, обычаев и сегодняшнего мероприятия. Всем участникам удачи на стартах, а гостям отлично провести время. Всем отличного дня, - сказал Андрей Трубецкой.
Своим колоритом праздник удивил и студентов из Индии, которые впервые его посетили.
- Очень хорошее мероприятие. Мы можем познакомиться с культурой округа. У нас таких людей нет. Снега тоже нет у нас. Все выглядит очень прекрасно, - поделился Бенда Сачин.
Яркий национальный праздник проводится в Русскинской с 1970 года. Благодаря таким мероприятиям удается сохранять и развивать традиционную культуру, развивать национальное творчество, национальные ремесла и искусства коренных малочисленных народов Севера.
- Проведение таких праздников – это в первую очередь запрос самих жителей. Традиционно мы проводим слет оленеводов в Русскинской. А сегодня мы впервые увидим гонки на охотничьих лыжах за оленями, - рассказал начальник отдела по работе с национальными объединениями и коренными малочисленными народами Севера администрации Сургутского района Олег Стипанюк.
Главное зрелище праздника – гонки на оленьих упряжках на озере. Участвовали в заездах более 30 упряжек, которыми управляли и женщины и мужчины. Главный приз – снегоход «Буран».
Участники состязались также в метании тынзяна на хорей, прыжках через нарты, перетягивании палки и национальной борьбе.
В музее Природы и Человека им. А.П. Ядрошникова гости праздника могли познакомиться с выставочными экспонатами. Рядом развернулась ярмарка, где можно было купить местные дикоросы или изделия традиционных ремесел.
В течение всего праздника на главной сцене выступали местные коллективы. В этом году зрители познакомились с Национальным театром «Солнце» из Ханты-Мансийска.
Всего на масштабном мероприятии побывало несколько тысяч участников и зрителей.
Отметим, что сегодня в Сургутском районе 2,5 тысячи жителей из числа коренных малочисленных народов Севера живут на стойбищах, занимаются оленеводством, сбором дикоросов, ловлей рыбы и охотой.