Борис Хохряков окажет содействие в решении вопросов жителей Ханты-Мансийска
Секретарь Ханты-Мансийского регионального отделения «Единой России», Председатель Думы Югры Борис Хохряков провёл приём граждан по личным вопросам на площадке штаба общественной поддержки партии в окружной столице.
За помощью обратились три человека. Так, студентка технолого-педагогического колледжа Елизавета Зайкова просила оказать содействие в установке банкомата в районе «Учхоз». В настоящее время в учреждениях и магазинах, расположенных на этой территории таких установок нет.
«Во время встречи связался с руководством ВТБ в Югре. Банкомат будет установлен до конца апреля. Кроме того, ещё один появится в районе ОМК», – сообщил Борис Хохряков.
Ещё один запрос поступил от представительницы старшего поколения. Жительница города попросила помочь с приобретением бытовой техники.
«В рамках партийного проекта «Старшее поколение» мы оказываем содействие в решении вопросов, организуем досуговые, спортивные, профилактические и образовательные мероприятия для пенсионеров по всех городах и посёлках региона. Заявительнице необходима стиральная машинка. Учитывая, что завтра югорчанка отметит свой очередной день рождения – это станет для неё приятным подарком», – отметил Борис Хохряков.
Президент федерации «Чир-спорта» Югры, партнёр Ханты-Мансийского регионального отделения «Единой России» по организации благотворительных выставок и акций Юлия Волощук обратилась с просьбой поощрить благодарственным письмом Председателя Думы автономного округа жительницу города, которая на регулярной основе оказывает содействие в пошиве игрушек.
«По всем обращениям приняты положительные решения. Хочу подчеркнуть, что встречи с гражданами – это один из ключевых и действенных механизмов в работе депутатов. Только за прошлый год в сеть общественных приёмных «Единой России» обратились почти 5 тысяч человек. Большая часть вопросов решена», – резюмировал Борис Хохряков.