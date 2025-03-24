В Югре упростили получение лекарств для детей-инвалидов
Получить лекарства или лечебное питание для детей-инвалидов теперь будет проще. Соответствующее решение приняли на очередном заседании правительства Ханты-Мансийского автономного округа.
«Упрощаем порядок подачи заявлений на предоставление лекарственных препаратов, медицинских изделий, а также специализированных продуктов лечебного питания для детей-инвалидов с использованием электронного сертификата. Заявление можно будет подать через медицинские организации по месту жительства и портал "Госуслуги"», — сообщил в своем телеграм-канале по итогам заседания губернатор Югры Руслан Кухарук.