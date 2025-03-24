В Югре сдвинули на май сроки весенней охоты
Стали известны сроки охоты на водоплавающую дичь в Ханты-Мансийском автономном округе. По информации департамента недропользования и природных ресурсов Югры, в охотничьем сезоне 2025-2026 годов изменены сроки весенней и осенне-зимней охоты — сроки весенний охоты впервые за последние годы во всех трёх географических поясах сдвинут вправо — на май. Сделано это в связи с тем, что в последние годы водные артерии Югры в период весенней охоты оставались подо льдом.
Весенний сезон охоты на водоплавающую и боровую дичь стартует 2, 9 и 16 мая в зависимости от широты.
В охотничьих угодьях Советского, Кондинского, Ханты-Мансийского, Нефтеюганского, Сургутского, Нижневартовского районов, расположенных южнее 61° северной широты охоту откроют с первой пятницы мая — со 2 мая (водоплавающая дичь) / с первой субботы мая — с 3 мая (боровая дичь).
В охотничьих угодьях Советского, Октябрьского, Ханты-Мансийского, Нефтеюганского, Сургутского, Нижневартовского районов, расположенных от 61° до 62° северной широты охота открывается со второй пятницы мая — с 9 мая (водоплавающая дичь) со второй субботы мая — с 10 мая (боровая дичь).
В охотничьих угодьях Березовского, Белоярского, Советского, Октябрьского, Ханты-Мансийского, Сургутского, Нижневартовского районов, расположенных севернее 62° северной широты: с третьей пятницы мая — с 16 мая (водоплавающая дичь) / с третьей субботы мая — с 17 мая (боровая дичь).
«Осенне-зимний сезон охоты на водоплавающую дичь и серую ворону в Югре начнется с последней субботы августа по 31 декабря, на боровую дичь — со второй субботы сентября по 28 (29) февраля. Карта зонирования доступна по ссылке: https://vk.cc/cK8clP», — сообщили в пресс-службе департамента недропользования и природных ресурсов Югры.