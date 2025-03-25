Вечная память герою!
Сегодня, 25 марта, мы простились с земляком, коллегой, жителем города Ханты-Мансийска Александром Сергеевичем Решетниковым. Он погиб 10 мая 2024 года в ходе выполнения боевого задания на СВО.
Александр Сергеевич родился 27 сентября 1984 года в городе Ханты-Мансийске. В 1999 году окончил школу №8, затем учился в Политехническом колледже по специальности «автослесарь». Работал на предприятиях города, в том числе верстальщиком газет в Объединённой редакции национальных газет «Ханты ясанг» и «Луима сэрипос».
3 ноября 2023 года добровольцем ушёл на СВО. Служил в ДНР рядовым стрелком.
10 мая 2024 года погиб при штурме посёлка Уманское ДНР.
Коллектив Объединённой редакции национальных газет «Ханты ясанг» и «Луима сэрипос» выражает искренние соболезнования родным и близким нашего героя! Вечная память!