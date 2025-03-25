Команда Югры примет участие в IV съезде «Движения Первых»
Сегодня команда из 15 человек отправилась в Москву, чтобы представить регион на IV съезде «Движения Первых».
На этом масштабном и очень ожидаемом событии формируются ключевые решения, касающиеся работы движения. Полученными на съезде знаниями участники поделятся с друзьями из местных первичных отделений.
Губернатор Югры Руслан Кухарук пожелал успехов нашим делегатам во время вчерашнего заседания Координационного совета по взаимодействию с Общероссийским общественно-государственным движением детей и молодежи «Движение Первых».
«Уверен, что вы достойно представите округ и привезете в Югру новые интересные идеи и проекты», – сказал он.
«Движение Первых» уже давно стало частью системы молодежной политики в округе. Об этом говорит большое количество конкурсов и проектов, которые направлены на вовлечение детей и подростков в общественную жизнь, развитие их способностей и личностных качеств.
На заседании Координационного совета представители движения обсудили с губернатором и членами правительства автономного округа работу регионального отделения в Год Защитника Отечества. Активисты движения поделились опытом участия в окружных и всероссийских мероприятиях и планами на будущее.
«У югорских школьников очень широкий круг интересов. Они соревнуются в военно-патриотических играх, участвуют в исторических и медиапроектах, творческих конкурсах, занимаются изучением семейных династий, выступают инициаторами новых традиций. Мы должны поддерживать подобные начинания, помогая в поиске ресурсов и площадок для самореализации. Обратил особое внимание глав муниципалитетов на важность продолжения работы по созданию первичных отделений и интеграции проектов и программ «Движения Первых» в муниципальные системы работы с молодежью», – отметил Руслан Кухарук.
Студентка Сургутского института экономики, управления и права Лейсан Алтынбаева – одна из участников югорской делегации.
«Я уже второй раз буду участвовать в съезде «Движения Первых». Чтобы стать делегатом съезда надо пройти серьезный отбор. Но мне эта процедура знакома, ведь я проходила ее для участия в I форуме. Участник должен доказать свою активность, привести примеры работы в движении и личного вклада», – прокомментировала девушка.
Отметим, что у Лейсан достаточно насыщенная деятельность в «Движении Первых». Например, она в числе организационной группы регионального этапа Всероссийской игры «Зарница 2.0».
«Быть организатором мероприятия такого высокого уровня очень ответственно и почетно. Я научилась работать вместе со взрослыми, старшие организаторы учитывали мнение каждого из нас. Я старалась делать все, чтобы мероприятие прошло качественно и интересно», – говорит делегат съезда.