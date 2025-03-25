Росгвардия обеспечила безопасность Чемпионата и Первенства России по паралимпийским лыжным гонкам и биатлону в Югре
Военнослужащие и сотрудники Управления Росгвардии по ХМАО - Югре приняли участие в обеспечении правопорядка и общественной безопасности в период проведения Чемпионата и Первенства России по лыжным гонкам и биатлону среди лиц с поражением опорно-двигательного аппарата и нарушениями зрения.
Спортивное мероприятие завершилось в Центре зимних видов спорта имени А.В. Филипенко Ханты-Мансийска с 12 по 22 марта 2025 года и собрало более 150 спортсменов и сборных команд субъектов Российской Федерации и свыше тысячи болельщиков.
Нарушений общественного порядка и происшествий не допущено.
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