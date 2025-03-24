Всероссийский детско-юношеский форум народного искусства
С 25 по 27 марта 2025 года в Ханты-Мансийске в Центре народных художественных промыслов и ремесел пройдет Всероссийский детско-юношеский форум народного искусства.
Форум направлен на сохранение и развитие народных художественных промыслов и ремесел, семейных традиций и ценностей, приобретение навыков исследовательской работы, поддержку талантливых юных мастеров, авторов, стимулирование интереса учащихся к изучению художественных традиций.
Участие в Форуме примут обучающиеся детских школ искусств, художественных школ, общеобразовательных школ 5 – 11 классов, воспитанники студий и мастерских Центров ремесел, Домов детского творчества, учреждений дополнительного образования, сопровождающие их руководители, студенты и педагоги творческих учреждений среднего профессионального образования.
В рамках Форума пройдут:
- Конференция творческих исследований детей и подростков «Мужские и женские народные художественные промыслы и ремесла»;
- творческие лаборатории по народному художественному искусству;
- встречи, интерактивные лекции по традиционному народному художественному искусству, промыслам и ремеслам;
- выставка итоговых работ участников Форума.