Работодателям Югры необходимо подтвердить основной вид экономической деятельности
Ежегодно до 15 апреля организации должны представлять в Отделение Социального фонда России по месту регистрации заявление и документы на подтверждение основного вида экономической деятельности (ОВЭД).
Речь идет об организациях, зарегистрированных в качестве страхователя в 2023 году и ранее. Если организация зарегистрирована в текущем году, то подтверждать основной вид деятельности не требуется.
«В соответствии с основным видом экономической деятельности работодателям ежегодно устанавливается класс профессионального риска. От этого показателя напрямую зависит, какой процент от начисленной работнику зарплаты необходимо будет перечислять в Социальный фонд России в качестве страхового взноса: от 0,2 до 8,5%», — прокомментировала заместитель управляющего Отделением СФР по ХМАО – Югре Ольга Галюк.
Для подтверждения ОВЭД работодателям или их законным представителям по доверенности необходимо направить заявление по новой форме, справку-подтверждение основного вида экономической деятельности, а также копию пояснительной записки к бухгалтерскому балансу за 2023 год (кроме страхователей-субъектов малого предпринимательства).
Организации, которые занимаются коммерческой деятельностью, определяют основной вид экономической деятельности по данным бухгалтерской отчетности за прошедший год. Для этого нужно проанализировать доход в целом по организации и по каждому виду бизнеса в отдельности (все показатели учитываются без НДС). Затем необходимо рассчитать долю выручки по каждому виду деятельности. Основным видом экономической деятельности является тот, по которому доля выручки наибольшая, а при равенстве долей — тот, который имеет более высокий класс профессионального риска.
Если организация своевременно не подтвердит основной вид экономической деятельности, то ей автоматически будет присвоен наиболее высокий класс профессионального риска по виду экономической деятельности в соответствии с кодами данного страхователя по Общероссийскому классификатору.
Документы можно представить в электронной форме (гипперссылка: https://sfr.gov.ru/employers/oved_confirmation/) через портал госуслуг, личный кабинет страхователя на сайте СФР, а также через удостоверяющие центры. Сведения на бумажном носителе можно представить в Отделение СФР (гипперссылка: https://sfr.gov.ru/branches/hmao/info/~0/7913), МФЦ или почтой.
Информация предоставлена Пресс-службой ОСФР по ХМАО-Югре