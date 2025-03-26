Подведены итоги Окружного конкурса профессионального мастерства молодых работников культурно-досуговых учреждений Югры
Впервые, в 2025 году, Окружным Домом народного творчества был объявлен конкурс профессионального мастерства молодых работников культурно-досуговых учреждений Югры.
Поддержка инициативных и перспективных молодых специалистов– одно из направлений деятельности учреждений культурно-досуговой сферы.
Претенденты представили экспертной комиссии достижения в значимых конкурсных мероприятиях, презентационные ролики и проектные инициативы. При оценке заявок участников учитывались уровень мастерства, инновационный подход и успехи в творческой деятельности.
И мы готовы объявить победителей!
Лауреат I степени - Борблик Анастасия Витальевна, специалист по методике клубной работы муниципального автономного учреждения культуры «Городской культурный центр «Планета», город Нягань;
Лауреат I степени – Тьерри София Александровна, балетмейстер-постановщик муниципального учреждения культуры «Районный Дворец культуры и искусств «Конда», Кондинский район;
Лауреат II степени - Бобрик Алина Ниловна, хормейстер муниципального учреждения культуры «Районный Дворец культуры и искусства «Конда», Кондинский район;
Лауреат II степени - Толстова Дарья Васильевна, режиссер массовых представлений муниципального бюджетного учреждения «Центр национальных культур», город Нижневартовск;
Лауреат III степени - Смирнова Анастасия Александровна, заведующий сектором информационно-методического отдела муниципального автономного учреждения «Центр культуры «Югра-Презент», город Югорск.
Победители конкурса будут поощрены сертификатами на право прохождения курсов повышения квалификации в 2025-2026 году.
Мы поздравляем победителей и участников конкурса и желаем оставаться полными энергии, креатива и любви к своему делу!