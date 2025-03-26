Звезды мирового спорта ждут болельщиков на трибунах чемпионата России по биатлону в Ханты-Мансийске
Сегодня в окружной столице стартует Альфа-Банк чемпионат России по биатлону. За награды решающего этапа соревнований поспорят более 200 сильнейших биатлонистов нашей страны, а также соседней Беларуси.
На старт выйдут звезды отечественного и мирового биатлона, победители и призеры Олимпийских игр, чемпионы мира и Европы, победители крупных международных соревнований Антон Бабиков, Эдуард Латыпов, Даниил Серохвостов Карим Халили, Александр Поварницын, Максим Цветков, Александр Логинов, Виктория Сливко, Светлана Миронова, Ирина Казакевич, Анастасия Халили, Кристина Резцова, Антон Смольский, Динара Смольская, Анна Сола, Дмитрий Лазовский и другие.
В числе лидеров сборной Югры в борьбу вступят Виктория Метеля, Никита Поршнев, Екатерина Мошкова, Алексей Вагин, Дмитрий Иванов и другие сильные спортсмены. В активе югорчан в этом сезоне уже есть победы и призовые места на этапах Кубка Содружества, Кубка и чемпионата России.
Так, в общем зачете Технониколь рейтинга СБР среди мужчин Никита Поршнев занимает солидное седьмое место. А в аналогичном списке у женщин Виктория Метеля располагается на восьмой строчке, при том что она по возрасту еще числится юниоркой и проводит лишь первый полноценный сезон во взрослом биатлоне, в связи с чем пробежала меньше гонок в зачет рейтинга СБР, чем большинство конкуренток из первой десятки.
Сегодняшние соревнования начнутся со спринта. Мужчины выйдут на старт в 16 часов, а женщины проведут гонку в 19 часов.
Болельщиков ждет насыщенная развлекательная программа с выступлениями творческих коллективов КДЦ «Октябрь», розыгрышем призов, угощениями, фотосессиями и так далее.
Развлекательная площадка начнет работать за час до первой гонки – с 15 часов. С этого же момента канатная дорога на территории горнолыжного комплекса «Хвойный урман» будет работать бесплатно. Вход на соревнования также свободный.
С призывом к югорским болельщиками прийти на трибуны в эти дни выступили мировые звезды югорского спорта, олимпийские чемпионы Светлана Слепцова, Сергей Устюгов, Евгений Дементьев и другие.
Напомним, что Альфа-Банк чемпионат России по биатлону пройдет в Ханты-Мансийске с 26 по 30 марта.