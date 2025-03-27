В Югре накануне профессионального праздника Росгвардия организовала цикл встреч с журналистами региона

27 марта 2025 года, в День войск национальной гвардии Российской Федерации, военнослужащие и сотрудники Управления Росгвардии по ХМАО – Югре приняли участие в торжественных и памятных мероприятиях, посвященных 9-ой годовщине со дня образования ведомства.