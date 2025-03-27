В Югре накануне профессионального праздника Росгвардия организовала цикл встреч с журналистами региона
В рамках всероссийской ведомственной акции «Дни Росгвардии», проводимой накануне 9-летия со дня образования войск правопорядка, военнослужащие и сотрудники Управления Росгвардии по ХМАО – Югре провели ряд встреч с представителями средств массовой информации региона. Офицеры ведомства рассказали журналистам о задачах Росгвардии и основных результатах деятельности.
В Ханты-Мансийске врио заместителя начальника Управления Росгвардии по ХМАО – Югре по военно-политической работе майор Артем Севрюков принял участие в прямом эфире авторской подрубрики «Росгвардия сегодня» на телеканале «Югра». Двухмиллионная зрительская аудитория узнала о проводимой в регионе выставке «Росгвардия. Всегда на страже», которая организована в историческом мультимедийном парке «Россия — Моя история. Югра». В ходе телеэфира были продемонстрированы фотографии военных журналистов о рабочих буднях росгвардейцев, в том числе в зоне проведения специальной военной операции.
В Сургуте заместитель командира батальона полиции межмуниципального отдела вневедомственной охраны майор полиции Илья Ермоленко в интервью корреспонденту газеты «Вестник Сургутского района» проинформировал читателей печатного издания о порядке поступления в вузы Росгвардии, о положительных примерах несения службы.
Начальник Нижневартовского МОВО подполковник полиции Юрий Бойков в интервью корреспонденту газеты "Варта" рассказал о сплоченной работе коллектива и связи поколений.
А в Радужном начальник городского межмуниципального отдела вневедомственной охраны майор полиции Александр Белоус поздравил коллег и ветеранов службы с профессиональным праздником на официальной странице Администрации города в соцсетях.
В Нягани начальник городского отдела вневедомственной охраны подполковник полиции Руслан Калеев выступил с информацией об услугах вневедомственной охраны и требованиях при поступлении на службу в прямом эфире радиостанции «7 на семи холмах».
Аналогичные встречи представителей вневедомственной охраны Росгвардии с корреспондентами прошли в Белоярском, Нефтеюганске, Когалыме и Лангепасе.
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