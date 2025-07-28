Жительница Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в числе выпускниц программы «Женщина-лидер. Север и Дальний Восток»
Финальный модуль специального потока программы «Женщина-лидер. Север и Дальний Восток. Центры притяжения» Мастерской управления «Сенеж» президентской платформы «Россия – страна возможностей» прошел в Забайкальском крае. В нем приняли участие 112 жительниц из 18 регионов Севера и Дальнего Востока. Ханты-Мансийский автономный округ – Югру представили восемь участниц. Одной из них стала директор АНО «Ресурсный центр креативных и этнографических кластеров» Ирина Никонова.
Сегодня женщины все чаще берут на себя лидерскую роль в регионах: создают сообщества, запускают социальные проекты и становятся инициаторами устойчивых изменений там, где это особенно важно.
«Арктика и Дальний Восток – это, безусловно, стратегические территории, и в то же время – пространства для живого человеческого роста. Мы видим, как женщины в этих регионах становятся инициаторами перемен: они берутся за сложные задачи, формируют команды, работают с сообществами. Это и есть реальное развитие человеческого капитала: когда идеи превращаются в действия, а действия – в устойчивые изменения на местах», – прокомментировала руководитель Департамента специальных программ Мастерской управления «Сенеж» президентской платформы «Россия – страна возможностей» и координатор программы «Женщина-лидер» Елена Александрова.
Программа «Женщина-лидер. Север и Дальний Восток. Центры притяжения» состояла из четырех модулей: персональное лидерство, социальное проектирование, командная работа, формирование и развитие сообщества. В рамках обучения участницы проработали навыки и компетенции, которые помогут им направить свой потенциал во благо развития регионов Арктики и Дальнего Востока.
«Программа «Женщина-лидер» стала для меня мощным трамплином как в профессиональном, так и в личностном развитии. Прежде всего, это – команда: сильные, увлечённые женщины, каждая со своим уникальным опытом, взглядами и внутренней силой. Мы стали настоящей командой не только в рамках проекта, но и в жизни – это колоссальная поддержка, взаимное вдохновение и ощущение надежного плеча рядом. Благодаря этому окружению и атмосфере программы я осознала, как важно находиться среди тех, кто верит в тебя и готов поддерживать. Вторым важным результатом стал личный прорыв. Благодаря заданиям программы, особенно блоку «Личный прорыв», я реализовала то, что откладывала два года: разработала и запустила собственную образовательную программу «Женский стартап», провела свой первый вебинар «Как открыть своё дело и преуспеть в нём» и начала онлайн-марафон. Это был огромный шаг к мечте, на которую раньше не хватало решимости. Благодаря полученным знаниям я не просто шагнула – я уверенно вышла на новую профессиональную орбиту», – поделилась впечатлениями выпускница программы «Женщина-лидер. Север и Дальний Восток. Центры притяжения» Мастерской управления «Сенеж» президентской платформы «Россия – страна возможностей» Ирина Никонова.
В ходе программы участницы разработали 19 социальных проектов, направленных на решение ключевых задач регионов: охрана здоровья граждан, поддержка ЗОЖ, сохранение семьи, развитие территорий, детей и молодежи, эффективные практики наставничества, культура и туризм, поддержка семей – участников СВО. На последнем модуле команды представили свои проекты экспертному жюри.
«Наш проект называется «ЗОЖ-тур: Арктическое долголетие. Здоровье и благополучие на Севере». Он ориентирован на женщин старше 35 лет, проживающих в северных регионах, испытывающих стресс, хроническую усталость и дефицит энергии, часто имеющих избыточный вес и недостаточную мотивацию к заботе о себе. Цель проекта – создать условия для первичного знакомства с принципами здорового образа жизни: питания, физической активности, эмоционального и ментального здоровья. Мы организуем однодневные ЗОЖ-туры выходного дня – это не просто активный отдых, а комплекс мероприятий, включающий лекции нутрициолога, групповой коучинг, демо-тренировки, письменные практики, телесные занятия и медитации. Пилотные туры уже успешно проведены, и мы видим, как быстро участницы начинают переосмысливать свои привычки, проявлять интерес к здоровью и интегрировать новые инструменты в повседневную жизнь. В настоящее время мы расширяем проект, запускаем основную серию туров, а также создаём онлайн-сообщество для поддержки участниц после мероприятий», – рассказала про участие в программе Ирина Никонова.
Финальный модуль программы прошёл при поддержке Министерства Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики, Евразийского женского форума при Совете Федерации ФС РФ, Корпорации развития Дальнего Востока и Арктики, а также Забайкальского государственного университета.
Программа «Женщина-лидер» Мастерской управления «Сенеж» президентской платформы «Россия – страна возможностей» реализуется с 2020 года совместно с Советом Евразийского женского форума при Совете Федерации.
Ключевая цель программы – создание пространства для развития успешных женщин, способных, объединяясь, вместе участвовать в решении приоритетных социально-экономических задач страны. С 2020 года проведено 13 потоков программы: 2 федеральных, 3 международных, 5 региональных, специальные проекты «Женщина-лидер. Флотские города» и два потока «Женщина-лидер. Север и Дальний Восток», а также проект «Профессия/Призвание - Женщина» и Просветительский онлайн-проект «Женщины».
Более 1700 выпускниц из 42 стран, включая 86 регионов России, успешно завершили программу. Выпускницами программы «Женщина-лидер» создано порядка 250 социальных проектов.