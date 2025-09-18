Росгвардия в Югре поздравила волонтёров общественной организации «Шьём для наших» с 3-летней годовщиной
В Ханты-Мансийске в рамках ведомственной акции «Добрые дела с Росгвардией» офицеры Управления Росгвардии по ХМАО – Югре поздравили руководителя общественной организации «Шьем для наших» Екатерину Парсаеву и участников волонтёрского движения с 3-летием со Дня образования, которое отмечается ежегодно с 17 сентября.
Военнослужащий территориального управления майор юстиции Антон Глушач зачитал коллективу слова благодарности от имени начальника тероргана полковника полиции Евгения Симакова: «Каждый из вас – настоящий герой, который по зову сердца посвящает своё время и силы помощи другим. Ваш энтузиазм, милосердие и преданность делу вдохновляют окружающих. Вы помогаете тем, кто нуждается в поддержке».
В благотворительной акции принимают участие ветераны и действующие сотрудники Управления Росгвардии по ХМАО – Югре в свободное от службы время.
Подводя итоги деятельности организации, Екатерина Парсаева отметила, что целью движения является помощь в обеспечении участников СВО теплой одеждой.
«В группе состоит более 200 человек, из них 70 швей и 30 вязальщиц носок, и их количество только растет. Также к нашему движению присоединились мастерицы из поселков Выкатной и Бобровский», – отметила Екатерина Парсаева.
С 2022 по август 2025 годов в зону СВО направлено почти 35000 различных изделий собственного производства.
В июне 2025 года волонтерское движение «Шьём для наших» стало победителем Гранта Губернатора ХМАО – Югры для физических лиц на изготовление антитепловизионных одеял, которые крайне необходимы нашим бойцам. За это время волонтеры отправили на территорию СВО 250 одеял.