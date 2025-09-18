Росгвардия в Югре поздравила волонтёров общественной организации «Шьём для наших» с 3-летней годовщиной

Местное отделение «Единой России» объявило о старте приема заявок на участие в Открытых соревнованиях по рыболовному спорту «Рыбак года – 2025». Традиционное событие в этом году пройдет 27 сентября на пристани вдоль улицы Береговой поселка городского типа Приобье Октябрьского района.