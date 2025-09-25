ЮГУ реализует пилотный проект в области аддитивных технологий
Лаборатория аддитивных технологий ЮГУ печатает 3D-детали для Югорской лифтовой компании. Для университета это пилотный проект взаимодействия с индустрией в области аддитивных технологий.
В лаборатории занимаются прототипированием и печатью мелких партий деталей приводов и механизмов. Как отмечают сотрудники лаборатории, в текущей ситуации на повестке остро стоял вопрос импортозамещения дорогостоящей продукции, которая часто выходит из строя. При этом срок поставки зарубежных комплектующих иногда превышает несколько месяцев, а определенные узлы поставляются в сборе.
«Лаборатория аддитивных технологий ответила на данный вызов и по реальным прототипам выполнила проектирование 3D-моделей, которые не просто являются копиями зарубежных компонентов, а разработаны с учетом особенностей их дальнейшей эксплуатации и материала для печати. Детали проходят испытания: сначала в лабораторных условиях с использованием разрывной машины и пресса, а затем на тестовых механизмах. После чего комплект направляется заказчику», - рассказал старший преподаватель Политехнической школы ЮГУ Александр Парамзин.
Перечень деталей постоянно расширяется. Сегодня в банке моделей около 50 деталей. Большую роль в реализации проекта играют молодые лаборанты и студенты Политехнической школы. В обязанности работников входит моделирование, печать, подбор оптимальных характеристик печати.
«С этого года в лаборатории появилась возможность выполнять печать сразу двумя экструдерами и высокотемпературными композитами (углеволокно, стекловолокно, а также полиамид) благодаря принтеру CreatBot. Его функционал далек от промышленного производства, тем не менее позволяет совершить качественный скачок при изготовлении прототипов и удовлетворить самые смелые запросы заказчиков», - отметил Александр Парамзин. Добавим, что новое оборудование было закуплено при поддержке ООО «РН-Юганскнефтегаз».
Также в лабораторию обращаются нефтяные компания и местные предприниматели - с разовыми заявками. «Мы взаимодействуем с ними для приобретения опыта и формирования банка кейсов», - отмечают в Политехнической школе ЮГУ.