Руслан Кухарук подвел итоги заседания Думы Югры
Губернатор автономного округа Руслан Кухарук принял участие в заседании Думы Югры, на котором депутаты рассмотрели вопросы об изменениях в региональный бюджет, утвердили ряд решений по совершенствованию мер социальной поддержки граждан.
«На заседании окружной Думы рассмотрели ряд законопроектов, а также проектов постановлений Думы, напрямую связанных с развитием нашего округа, отвечающих запросам сегодняшнего дня. Среди наиболее важных которые касаются каждого жителя Югры, это все то, что касается корректировки главного финансового документа. Депутаты рассмотрели предложение правительства Югры, обусловленные, прежде всего, макроэкономическими процессами, которые происходят в мире. Это так или иначе отражается на экономике нашего региона, одного из ведущих по вкладу в экономику Российской Федерации», - отметил Руслан Кухарук.
Он подчеркнул, что изменения, связанные с динамикой налоговых поступлений, не скажутся на ключевых направлениях работы правительства округа, муниципальных команд. Сокращения расходов запланированы прежде всего по тем статьям и проектам, которые реализация которых переносится на следующий год. Определены приоритеты по так называемым защищенным статьям бюджета.
«По всем объектам, которые, как мы уже не раз говорили с депутатами, можно отнести к долгостроям, либо где строительство вообще не ведется, мы приняли решение о расторжении договоров, о сдвижке сроков. Это позволило нам расставить приоритеты и направить на эти цели высвободившиеся средства. Депутаты поддержали эти изменения. В частности предусмотрены средства на дальнейшее оказание помощи нашим военнослужащим, принимающим участие в специальной военной операции и членам их семей», - отметил губернатор.
Отдельной статьей предусмотрены средства, направленные на поддержку данной категории жителей Югры, на улучшение жилищных условий граждан, проживающих в аварийном жилищном фонде.
«В целом мы предусмотрели дополнительное финансирование, соответствующее доле средств, поступивших из федерального бюджета, на расселение аварийного жилья в рамках региональной адресной программы, на ряд других направлений. Стоит успокоить и жителей, и представителей юридических лиц, которые работают на территории округа: все обязательства, которые взяты правительством Югры, депутатским корпусом, были поддержаны муниципальными образованиями, сохраняются. Работы по всем объектам, которые включены в региональные, муниципальные программы, будут доведены до конца. Оптимизируются только те затраты, которые связаны с неисполнением обязательств по контрактам», - отметил глава региона.
Также принят ряд законов, которые также отвечают на запросы жителей округа, добавил Руслан Кухарук.
«Это все, что связано с поддержкой материнства, детства, многодетных семей. В частности, в федеральном законодательстве появился термин студенческие семьи, это нашло отражение в корректировке нашего законодательства. Депутаты поддержали инициативу двух фракций - «Единая Россия» и ЛДПР о том, чтобы с 1 января 2026 года такой мерой поддержки как Югоргский семейный капитал могли воспользоваться семьи студентов, которые учатся в образовательных учреждениях на территории Югры», - сказал губернатор.
Кроме того, распространяется мера поддержки для представителей коренных малочисленных народов Севера. В частности, речь о представителях этой категории, проживающих на территории традиционного природопользования:
«Это ряд нормативных актов, которые депутаты поддержали, как раз касаются мер поддержки именно данной категории жителей Югры», - добавил Руслан Кухарук.