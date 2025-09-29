Сирены прозвучат в Югре во время учебной тренировки
В среду, 1 октября 2025 года, в Ханты-Мансийском автономном округе пройдет плановая проверка систем оповещения. С 10:40 до 10:44 по местному времени по всему региону будут включены электросирены и уличные громкоговорители. Об этом сообщает окружной департамент региональной безопасности.
Как сообщили в профильном департаменте, целью мероприятия является оценка готовности региональной и комплексной систем экстренного оповещения. Помимо звуковых сигналов, учебные сообщения будут транслироваться в эфирах местных телеканалов и радиостанций.
Жителям округа рекомендуют сохранять спокойствие при получении сигнала. Звук сирен и последующее сообщение являются частью учебных мероприятий. Текст объявления будет следующим: «ВНИМАНИЕ! Говорит департамент региональной безопасности Ханты-Мансийского автономного округа – Югры! Граждане! Проводится учебная тренировка по передаче сигналов оповещения!».
Подобные учения проводятся регулярно для поддержания технических средств в постоянной готовности. Это важная часть обеспечения безопасности населения. В случае возникновения вопросов можно обратиться за разъяснениями по единому номеру телефона «112».