В день воссоединения ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей с Россией «Молодая Гвардия» организовала открытый диалог с бойцами специальной военной операции
Диалог прошел в колледже цифровых и педагогических технологий. Студенты смогли узнать историю и задать вопросы Даниилу Архирееву, бойцу подразделения ГРОМ «Каскад», Евгению Новицкому, бойцу штурмового подразделения «Ахмат Спецназ», Владиславу Косореву, участнику СВО в составе 90-й танковой дивизии. Молодые люди сейчас принимают участие в проекте «Боевой кадровый резерв» и активно работают с молодежью, чтобы донести до подрастающего поколения ценность патриотизма и любовь к Родине.
«Сегодня — один из важных дней для бойцов СВО и всего русского народа. Мы отмечаем возвращение нашего народа домой. Чтобы понять, насколько это ценно для жителей ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей, достаточно с ними поговорить. Именно в диалоге, в рамках волонтерской миссии «Молодой Гвардии», побывав там, я понял, что мой долг — отправиться на СВО и защитить людей. Сегодня, вместе с бойцами, я делюсь своей историей со студентами, чтобы они знали и понимали, что происходит с людьми и какие задачи выполняет специальная военная операция», — сказал участник специальной военной операции Даниил Архиреев.
