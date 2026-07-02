Юные картографы и этнографы: на творческой смене в «Мань Ускве» создали уникальную карту родной земли
В деревне Ясунт Березовского района завершилась первая специализированная творческая смена стойбища «Мань Ускве». Главным итогом недельной работы стала большая, красочная и невероятно подробная карта местности, которую дети составили своими руками по всем правилам классической картографии.
Идея проекта родилась еще год назад на языковой смене. Организаторы - идейные авторы житель села Саранпауль Сергей Сергеевич Сетов и школьник Николай Гоголев при поддержке депутата Тюменской области Надежды Геннадьевны Алексеевой и других людей решили не просто расширить пространство лагеря, но и научить детей глубоко понимать территорию, на которой они живут.
Работа началась с теории и практики под открытым небом. После вводных лекций о том, какими были карты в древности и как их правильно составлять, участники смены отправились в настоящую экспедицию. Вооружившись знаниями, ребята добросовестно обошли всю округу:
вышли на берег реки Хулга, где в неё вливается Манья;
дошли до края деревни к бывшей звероферме;
посетили пересохшее озеро за деревней (по воспоминаниям местных жителей, всего десять лет назад оно было полно воды);
осмотрели обширное болото рядом с Прямицей, границу «Мань Ускве» и старинное городище.
«Так мы оконтурили нашу будущую карту, - рассказывает директор детского стойбища Любовь Павловна Стаканова. - Самое сложное было начать, склеить ватманы и нанести первые линии. Но когда база была готова, процесс пошел».
Вся дальнейшая программа смены работала исключительно на наполнение этой карты содержанием. Проект превратился в масштабный междисциплинарный практикум:
Этнография: Дети изучали традиционные жилища народа манси. Любовь Павловна Стаканова читала лекции. Лекции проходили прямо внутри построек, например в чуме и в традиционном мансийском доме, а теорию закрепляли потомки оленеводов - семья Тихоновых из Саранпауля. Алексей Васильевич, проработавший в оленеводстве 34 года, лично показал ребятам, как изготавливаются жерди для чума, как они хранятся и перевозятся. Затем участники рисовали сумъяхи и традиционные мансийские дома.
Фольклор: Людмила Николаевна Панченко, научный сотрудник научно-исследовательского отдела мансийской филологии и фольклористики Обско-угорского института, подбирала легенды, связанные с местной фауной. Для каждого животного или рыбы, которые позже поселились на карте, был подготовлен информационный карманчик со сказками, мифами и приметами народа манси.
Прикладное искусство: Вячеслав Юрьевич Кондин, заведующий отделом музейных программ и проектов этнографического музея «Торум Маа», вместе с ребятами вырезал из бересты фигурки животных, птиц и рыб, обитающих в этих краях, чтобы заселить ими нарисованную местность.
Язык: Галина Рудольфовна Кондина, заместитель директора газеты «Луима сэрипос» проводила занятия по мансийскому языку, ребята изучали слова, обозначающие элементы ландшафта, флору и фауну родного края.
К концу смены большой стол перестал вмещать полотно, и карту пришлось расстелить на полу. Желание внести свой вклад было настолько велико, что даже в последние дни дети прибегали с просьбой разрешить им дорисовать дерево или добавить деталь из подручного материала. В итоге горы на карте заменили конусы-деревья, а берега рек обросли фактурной аппликацией.
«Случилось чудо. Карта получилась живая, - делится впечатлениями Любовь Павловна. - Теперь у детей есть настоящее пространственное ощущение «Мань Ускве». Они подходят к стене, открывают кармашек возле нарисованного дома и читают всё, что касается этого места. Я думаю, эта традиция продолжится. Ребята уже просят сделать такую же подробную карту села Саранпауль!»
Галина Кондина