В Югре офицеры Росгвардии выступили в эфире теле- и радиопрограмм
В рамках 10-летия Росгвардии и 215-й годовщины образования войск правопорядка в эфирах региональных телекомпаний и радиостанций вышли программы с участием военнослужащих и сотрудников Управления Росгвардии по ХМАО – Югре.
В честь 27-ой годовщины со дня формирования ФГКУ «Управление вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской Федерации по Ханты-Мансийскому автономному округу — Югре» руководитель полковник полиции Николай Горбатенко на встрече с журналистами медиахолдинга «Югра» и телеканала «Новая студия» рассказал о результатах служебной деятельности экипажей Росгвардии, на счету которых сотни пресеченных преступлений и десятки спасённых жизней на маршрутах патрулирования, а также спикер довел информацию для граждан как поступить на службу в филиалы вневедомственной охраны.
В июльском выпуске ведомственной программы «Росгвардия. Всегда на страже», выходящей в эфире радиостанции «Югория», начальник инспекции пожарной безопасности Управления Росгвардии по ХМАО – Югре майор Николай Пилипенко затронул тему соблюдения противопожарного режима, установленного на территории автономного округа, разобрал запреты, действующие в этот период, а также поделился опытом, как можно разъяснить детям требования пожарной безопасности.
А в эфире радиостанции «Югра» инспектор военной автомобильной инспекции территориального органа Росгвардии капитан Михаил Жуков дал ряд советов радиослушателям, собирающимся в отпуск на машине, как провести автопутешествие легко и безопасно.
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