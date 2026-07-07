Увидели красоту и познали душу национального искусства
В рамках года Единства народов России в городе Нягани четвёртого июля провели многонациональный фестиваль «Сокровища традиций: украшения народов России». Инициаторами мероприятия выступили Наталья Есаулкова, руководитель АНО «ЦСРКН обско-угорских народов «Эвие/Девушка» совместно с Няганским отделением ОО «Спасение Югры, и местное отделение «Ассамблея народов России».
Гостей и участников фестиваля приветствовали заместитель главы города Нягани Алексей Милкин и депутат городской Думы Осман Имамерзаев. В своём выступлении они подчеркнули, что народные инициативы по сохранению и развитию культурного наследия являются важнейшим приоритетом государственной политики.
Как отметила Наталья Есаулкова, праздничный день прошёл в особой атмосфере дружбы и единения разных народов. Соответственно фестивальной теме общественные национальные объединения подготовили выставки с традиционными украшениями. Так народы ханты и манси, башкиры и татары, удмурты и марийцы, киргизы и узбеки, чуваши и русские через личную деталь костюма – такое как украшение, показали людям красоту и рассказали о многообразие национального искусства. Украшение в народном костюме также имело как эстетическую, символическую, так и социальную функцию.
Желающим создать древний символ защиты были проведены мастер-класс по изготовлению оберега из бересты. Прошла выставка-продажа авторских работ югорских рукодельниц Ирины Новьюховой из Берёзово, Ольги Оксанен из Нягани и Светланы Астапович из Ханты-Мансийска. Светлана Михайловна также представила аудитории презентацию «Женские нагрудно-шейные украшение обских угров». А Любовь Щёткина из литературного клуба «Няганские родники» проникновенно прочла стихотворение о женственности и красоте.
На этом фестивале завершил сезон проект «Этнокод: образ и традиции народов России», реализуемый АНО «ЦСРКН обско-угорских народов «Эвие/Девушка» и активистами Няганского отделения ОО «Спасение Югры». Напомним, что в феврале ханты и манси были участниками фестиваля «Культурное наследие моего платка», в апреле провели мероприятие «Игрушки народов Российской Федерации» в честь празднования Дня коренных малочисленных народов Севера.
Участники фестиваля выражают искреннюю признательность и благодарность за всестороннюю помощь в проведение данного мероприятия главе города Ивану Ямашеву.
Тамара Мерова