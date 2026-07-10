Семьи со всей страны запустили фестиваль «Больше, чем путешествие» в Мордовии
В Республике Мордовия на берегу Сузгарьевского водоёма проходит Всероссийский семейный туристский фестиваль «Больше, чем путешествие». Фестиваль продлится до 12 июля. Организатором выступает программа Росмолодёжи «Больше, чем путешествие» в рамках национального проекта «Молодёжь и дети».
Приветствие участникам фестиваля направил Президент России Владимир Путин. Его зачитал заместитель руководителя Росмолодёжи Юрий Лескин.
«Сегодня ваш фестиваль вновь собрал на своей площадке дружные, сплочённые семьи из многих городов и посёлков страны. И конечно, символично, что в Год единства народов России он проходит в Республике Мордовия, где веками в мире и согласии живут представители многих национальностей и культур. Отмечу, что в последние годы туризм в нашей стране динамично развивается, совершенствуется его инфраструктура, разрабатываются новые, интересные маршруты и экскурсионные туры, в которых принимают участие люди разных возрастов и поколений, дети, молодёжь. Общий досуг, яркие впечатления сплачивают семью, служат укреплению традиций совместных путешествий, продвижению ценностей активного, здорового образа жизни», — отметил Президент в приветственном адресе.
Всероссийский семейный туристский фестиваль «Больше, чем путешествие» объединил семьи из всех регионов России, среди которых молодые и многодетные семьи с детьми школьного возраста, а также любители путешествий по России. Участниками стали семьи, которые прошли конкурсный отбор, а также семейные команды и индивидуальные участники по предварительной регистрации.
На площадке фестиваля размещены тематические пространства: путешествий, знаний, творчества, спорта и гастрономии. Например, в гастролаборатории семьи знакомятся с национальными блюдами, могут принять участие в тематических дегустациях, узнать историю и традиции русского чаепития на площадке «Самоварные истории».
«В этом году Республика Мордовия с гордостью принимает Всероссийский семейный туристский фестиваль "Больше, чем путешествие". Для нас огромная честь быть центром притяжения для многочисленных семей со всей России, так как развитие семейного туризма является для Республики стратегическим направлением. Такие поездки, объединяющие поколения, играют ключевую роль в формировании фундаментальных ценностей у молодёжи. Напомню, что Мордовия активно участвует в программе Росмолодёжи "Больше, чем путешествие", благодаря которой уже более 1,5 тыс. наших ребят увидели просторы родной страны. Сегодня мы рады приветствовать вас на нашей земле. Пусть эти фестивальные дни откроют вам истинную красоту и душу мордовского края. Вы увезете домой частичку нашего тепла, которая будет согревать ваши семейные воспоминания долгие годы. Добро пожаловать в Мордовию — край, где каждый путешественник становится своим», — сказал глава Республики Мордовия Артём Здунов.
На несколько дней Мордовия стала местом притяжения для семей со всей страны. Ранее, в День семьи, любви и верности запустился форум «Родные – Любимые» Движения Первых, который объединил около 1000 человек — взрослых и детей. Его участники приехали на церемонию открытия фестиваля «Больше, чем путешествие» и передали «эстафету» другим семьям. Форум «Родные – Любимые» также стал одним из официальных партнёров фестиваля.
«Всероссийский форум "Родные — Любимые", прошедший в Саранске, объединил 250 семей со всей России. Это активные участники сообщества "Родные — Любимые", которое объединяет тысячи неравнодушных человек, желающих личным примером внести значимый вклад в сохранение и тиражирование наших традиционных ценностей. Видя энтузиазм и готовность старшего и младшего поколений делиться опытом, получать новые знания и помогать друг другу, можно не сомневаться, что Россия — семья семей. С радостью передаём эстафету по обмену лучшими практиками и традициями участникам семейного туристского фестиваля "Больше, чем путешествие". Уверен, это отличная возможность провести время с пользой, получить яркие эмоции и поделиться ими с самыми близкими», — сказал Герой России, выпускник президентской программы «Время Героев», Председатель Правления Движения Первых Артур Орлов.
На фестивале «Больше, чем путешествие» каждая активность предполагает участие всех членов семьи, чтобы лучше понять друг друга и сблизиться. Они создадут семейный комикс о своих путешествиях, соберут генеалогическое древо и познакомятся с народными ремёслами в семейной мастерской «Город мастеров». Родители вместе с детьми запустят воздушного змея, сделанного своими руками.
«Сегодня в открытии принимают участие сотни человек — это победители нашего конкурсного отбора, которые целенаправленно хотели попасть на фестиваль. В ближайшие 3 дня к нам присоединятся еще множество семей, они приедут на площадку, как со своими палатками, так и одним днём — посетив Фестивальный день 11 июля. В целом мы ожидаем здесь увидеть более тысячи семей. Но наша главная задача — не просто собрать семьи со всей страны, а научиться всем вместе складывать общий маршрут семейного путешествия, где каждый прокладывает свою тропу, но в итоге все дороги ведут к одной точке на карте — домашнему теплу и воспоминаниям», — сказала генеральный директор АНО «Больше, чем путешествие» Олеся Брыкова.
Гульназира и Загир Телявгуловы приехали на фестиваль из Магнитогорска вместе с шестью детьми. Самой младшей участнице поездки, Софии, недавно исполнилось два года.
«Мы второй год приезжаем на фестиваль, знакомимся с другими семьями и изучаем регионы России. В прошлом году мы уже были на фестивале в Тульской области, в этом — приехали в Мордовию. Для нас такие путешествия — возможность увидеть страну, познакомиться с её традициями, попробовать местную кухню и пообщаться с такими же путешественниками, перенять опыт и поделиться своим. Да, путешествовать всемером с детьми — непросто, но нам это нравится, это делает нас ближе друг к другу. Мы очень благодарны за возможность приехать всей семьёй. Без этой поддержки мы сами не смогли бы увидеть столько новых мест, познакомиться с другими культурами и интересными людьми», — рассказала Гульназира Телявгулова.
Путешествия — давняя семейная традиция семьи Архиреевых из Байконура. Каждый год Максим и Евгения Архиреевы вместе с детьми преодолевают более 20 тысяч километров по России. В этом году они приехали в Мордовию на фестиваль «Больше, чем путешествие».
«Нас привело желание окунуться в эту атмосферу, познакомиться с таким большим количеством творческих, спортивных и активных семей, которые собрались со всей России; показать детям туристический дух, которым наполнен этот фестиваль. Мы путешествуем практически каждый год, проезжаем не менее 20 тысяч километров по России, стараемся посетить разные регионы. Для нас большая семья — это когда каждый может друг другу помочь, каждый вносит что-то своё и дополняет семью до единого целого», — поделился Максим Архиреев.
Соорганизаторы Всероссийского семейного туристского фестиваля «Больше, чем путешествие» — Государственный комитет по делам молодёжи Республики Мордовия, АНО «Круглогодичный молодёжный образовательный центр "Семейная академия "ВМесте"» и платформа Росмолодёжь.Форумы.