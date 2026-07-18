20-летие Югорской шахматной академии в Ханты-Мансийске отметили семейным шахматным фестивалем
Сегодня жители и гости Ханты-Мансийска могли сделать ход конем и стать частью истории на празднике, посвященном Международному дню шахмат и 20-летию Югорской шахматной академии. Фестиваль «Шахматы до заката» прошел на территории Национального центра «Россия» в Югре.
65 семейных команд приняли участие в открытом семейном турнире по быстрым шахматам. А байкеры города испытали свои силы против мастера ФИДЕ Александра Сибряева.
Участников фестиваля поприветствовала директор департамента физической культуры и спорта Югры Софья Конух. Она поздравила Югорскую шахматную академию с 20-летием: «Шахматы – это культурный код для каждого югорчанина. Сегодняшний фестиваль - это поистине семейный очаг этого вида спорта, где каждый чувствует замечательную атмосферу дружбы и поддержки. Желаю и академии, и каждому любителю шахмат успехов и продолжения этой замечательной традиции».
Президент федерации шахмат Югры, депутат окружной думы Василий Филипенко в приветственном адресе подчеркнул, что шахматы – самый популярный и любимый вид спорта у жителей нашего региона. Ханты-Мансийск стал одним из центров шахматной культуры, где проходили турниры мирового уровня, включая Всемирную Олимпиаду 2010 года.
«А ведь все начиналось с небольшой комнаты в подвале, где собирались увлеченные любители шахмат. А сегодня наши спортсмены достойно представляют регион на всероссийском и международном уровнях, входят в состав сборных России, а Югра по праву считается одним из опытнейших регионов страны по организации турниров. Для югорчан шахматы – не просто игра, а часть жизни. Желаю каждому из вас приятно провести фестиваль, насладиться атмосферой праздника и честной борьбой», - зачитал его слова ведущий фестиваля.
Директор Югорской шахматной академии Александр Пархоменко отметил, что сегодня организаторы постарались сделать площадку, на которой каждый участник – не зависимо от того, профессионально он занимается шахматами, или для него эта игра является элементом семейного досуга, нашел для себя занятие.
Благодарственные письма директора Югорской шахматной академии за активное и плодотворное сотрудничество получили директор департамента культуры Югры Маргарита Козлова, заместитель директора департамента образования и науки Югры Александр Гомзяк и генеральный директор АНО «Центр Патриотических Проектов «Моя Югра» Антон Пилипас.
В открытом семейном турнире принимали участие папы с сыновьями, мамы с дочками, братья и сестры, бабушки с внуками. По условиям в команде от семьи должно было быть два человека: один взрослый и один ребенок до 18 лет. Среди участников мы встретили представителей команды многодетной семьи Зотеевых: главу семьи Павла и сына Гордея (о семье мы не раз писали на страницах нашей газеты.
«Гордей ходит в Шахматную академию третий год, выполнил третий юношеский разряд. Мы участвуем во всех семейных турнирах. Я поддерживаю сына как любитель», - рассказал Павел.
Второклассник Кирилл Кабанов тоже занимается в Югорской шахматной академии. На семейный турнир он пришел с сестрой с Ксенией, которая играет в шахматы на любительском уровне, а поддерживала команду Кабановых их мама.
Фестиваль стал настоящим семейным праздником. Семьи сыграли 7 туров по швейцарской системе. Отметим, что на площадке фестиваля гостей ждала не только игра в шахматы, но и мастер-классы, аквагрим, фотозоны, живая музыка и многое другое.