В Югре вводят новые меры поддержки для пожилых людей
В Югре решили, что возраст – это не цифра в паспорте, а повод для новых рекордов.
Правительство округа вводит новые меры поддержки для пожилых людей – от медицинских осмотров на дому и диспансерного наблюдения до поощрения самых активных и инициативных.
– Мы приняли важный проект постановления, направленный на поддержку людей старшего поколения. Это поможет нам достигать главного показателя – увеличения продолжительности жизни югорчан. Напомню, что к 2030 году нам необходимо, чтобы средняя продолжительность жизни в России и нашем округе составляла 78 лет, – пояснил директор департамента социального развития Югры Антон Терехин.
Он пояснил, что проект постановления закрепляет обновленную систему из восьми целевых показателей, направленных на системное улучшение качества жизни старшего поколения. Из новых и приоритетных Антон Терехин выделил два – доля охвата диспансерным наблюдением людей старшего трудоспособного возраста и доля посещения граждан старшего поколения врачами на дому.
– Данным постановлением мы приняли новую стратегию развития этой программы, утвердили необходимые медицинские показатели, которые охватывают старшее поколение в части наблюдения на дому, диспансерное наблюдение, которые позволяют увеличить продолжительность жизни. Органы власти и муниципалитеты будут направлять свое внимание на то, чтобы жизнь старшего поколения была лучше. Напомню, что сегодня более 290 тысяч жителей Югры – люди старшего возраста – это 16,6% от всего населения региона. В проекте «Активное долголетие» участвуют более 80 тысяч жителей. Пользуясь случаем, призываю всех югорчан почетного возраста приходить в наши центры активного долголетия, которые есть абсолютно во всех муниципалитетах, чтобы наполнить свою жизнь яркими событиями, – сказал Антон Терехин.
Напомним, что центры активного долголетия – это пространства для жителей старшего поколения, где каждый может найти занятие по душе, реализовать свои интересы, получить социальную и медицинскую поддержку. Учреждения открыты в городах и поселках Югры по национальному проекту «Семья» федерального проекта «Старшее поколение».
– Когда в Ханты-Мансийске открывали центр активного долголетия, мы говорили о том, что должны стимулировать тех людей старшего поколения, кто занимает активную жизненную позицию, вовлечен в общественную деятельность, участвует в патриотических акциях и поддерживает наших бойцов специальной военной операции. Разработаем линейку мер поощрения для них, помимо тех, которые предусмотрены сегодня в госпрограмме. Привлечем к этому учреждения культуры, спорта, некоммерческие организации, – подчеркнул губернатор Руслан Кухарук.