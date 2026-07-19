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Для слабовидящих

В Югре действуют 10 лесных пожаров в трех муниципалитетах

19.07.2026

В Ханты‑Мансийском автономном округе вновь увеличилась площадь лесных пожаров. 
Как сообщает пресс-служба Авиалесоохраны Югры, на территории региона действуют 10 лесных пожаров — они зафиксированы в Нижневартовском, Октябрьском и Белоярском районах. Общая площадь возгораний составляет 214,23 гектара. При этом два пожара уже локализованы — их общая площадь — 35,8 гектара. 

Для борьбы с огнём привлечены значительные силы: на тушении работают 135 специалистов. Для оперативной доставки сотрудников к местам возгораний задействованы авиационные средства — самолёты и вертолёты Авиалесоохраны. 

За минувшие сутки в округе зарегистрировано 7 новых лесных пожаров. С начала 2026 года статистика по возгораниям выглядит следующим образом:

348 лесных пожаров на общей площади 35 580,2 гектара, 

25 ландшафтных пожаров, охвативших 1 698,26 гектара. 

Власти и спасатели призывают жителей Югры быть предельно внимательными и бдительными. При обнаружении лесного возгорания важно незамедлительно сообщить о нём — это поможет предотвратить распространение огня и минимизировать ущерб.

Сообщить о пожаре можно по следующим круглосуточным номерам:

— 8 (3467) 331‑546 — диспетчерская служба Авиалесоохраны Югры;

— 8‑800‑100‑94‑00 — прямая линия лесной охраны (звонок бесплатный);

— 112 — единый номер вызова экстренных оперативных служб.

Помните: чем раньше поступит сообщение о возгорании, тем меньше будет масштаб бедствия.

ugra-news.ru

19.07.2026

19.07.2026