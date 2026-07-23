В Музее геологии, нефти и газа почтят память легендарного геолога Фармана Салманова
28 июля 2026 года В Музее геологии, нефти и газа пройдут торжественные мероприятия, посвященные 95-летию со дня рождения выдающегося геолога, одного из первооткрывателей сибирской нефти Фармана Курбановича Салманова.
В церемонии, которая начнется в 12:00 у памятника знаменитому геологу на примузейной площади, примут участие Председатель Думы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, секретарь регионального отделения партии «Единая Россия» Борис Хохряков, первый заместитель директора Департамента недропользования и природных ресурсов Югры Евгений Збродов, ветераны геологической отрасли, руководство и сотрудники музея.
Участники мероприятия возложат цветы к памятнику Фармана Салманова и почтят его память минутой молчания. Затем гостей пригласят в атриум музея, где для ветеранов отрасли будет организовано чаепитие. В рамках встречи с приветственным словом выступит исполняющая обязанности директора Музея геологии, нефти и газа Елена Лейнвебер, а собравшиеся ветераны поделятся воспоминаниями о работе с легендарным геологом и его роли в создании «Главтюменьгеологии».
Кульминацией встречи станет выступление кавер-группы «Наше время», которая исполнит для ветеранов и гостей знаменитые песни, звучавшие у геологических костров: «Есть только миг», «Милая моя», «За туманом», «Комарово», «Если друг оказался вдруг» и «Главное, ребята, сердцем не стареть».
Фарман Курбанович Салманов - легендарная фигура для всего региона. В 1957 году он вопреки приказам руководства увел свою геологическую партию в Сургут, уверенный в наличии там нефти, и 21 марта 1961 года первая скважина дала фонтан. Под его руководством и при непосредственном участии было открыто более 130 месторождений нефти и газа, включая Мегионское, Мамонтовское, Усть-Балыкское, Уренгойское и Ямбургское. В 1966 году ему присвоено звание Героя Социалистического Труда . Именем Салманова названы улицы, гимназия, месторождение, теплоход и самолет; памятники и бюсты открыты в Москве, Баку, Сургуте и Ханты-Мансийске.