Молодая Гвардия открывает в Тюмени оперативный штаб помощи пострадавшим от подтоплений

В 2026 году, несмотря на продолжающийся переходный этап пенсионной реформы в стране, отдельные категории россиян сохраняют право на досрочное назначение пенсии. К этой категории граждан относятся многодетные матери, родители детей-инвалидов и жители Крайнего Севера.