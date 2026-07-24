Молодая Гвардия открывает в Тюмени оперативный штаб помощи пострадавшим от подтоплений
Тюменское региональное отделение Молодой Гвардии открывает оперативный волонтёрский штаб по оказанию помощи жителям города, пострадавшим в результате продолжительных ливней и локальных подтоплений.
В настоящее время в зоне вероятной чрезвычайной ситуации находятся 15 территорий Тюмени. Городские и коммунальные службы работают в усиленном режиме: проводят откачку воды, оборудуют водоотводные каналы, укрепляют территории и оперативно отрабатывают обращения жителей.
«В связи с продолжительными и интенсивными осадками в Тюмени сохраняется сложная ситуация с локальными подтоплениями. Городские и коммунальные службы работают в усиленном режиме, проводят откачку воды, подомовые обходы и оказывают адресную помощь жителям. Со своей стороны мы приняли решение открыть оперативный волонтёрский штаб «Молодой Гвардии» по оказанию помощи тюменцам, пострадавшим от ливней. На базе штаба будем принимать и систематизировать обращения, формировать перечень необходимых работ и распределять волонтёров по адресам. Молодогвардейцы готовы помогать по хозяйству, расчищать территории, доставлять продукты, питьевую воду и необходимые вещи, а также уделять особое внимание пожилым и маломобильным жителям», - отметил федеральный координатор Молодой Гвардии по Уральскому федеральному округу Владимир Сбитнев.
«Мы никогда не остаёмся в стороне, когда людям необходима поддержка. Приглашаем неравнодушных тюменцев присоединиться к нашей команде. Вместе с городскими службами продолжим оперативно реагировать на обращения и помогать людям справиться с последствиями непогоды», — отметил руководитель Молодой Гвардии Тюмени Руслан Рябев.
С 24 июля в Тюмени начинаются подомовые обходы территорий, находящихся в зоне вероятной чрезвычайной ситуации. Молодогвардейцы будут оценивать обстановку возле домов и уточнять, какая помощь необходима жителям.
Для каждого домовладения подготовлены специальные чек-листы. В них будут фиксировать состав семьи, наличие детей, пожилых и маломобильных граждан, домашних животных и автомобиля, а также возможность перенести личные вещи на чердак или второй этаж.
Тюменцам также передадут памятки с информацией о порядке действий при угрозе подтопления и контактами служб, в которые можно обратиться за помощью.
Стать волонтёром или сообщить о необходимой помощи можно по телефону оперативного штаба «Молодой Гвардии»: 79-87-43.