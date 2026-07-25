В России с 1 сентября повысятся страховые выплаты
С осени этого года некоторые жители России будут получать увеличенные страховые выплаты. Как пояснил пенсионный эксперт Сергей Звенигородский, что это не новая пенсионная реформа, а уже действующий механизм, который применяется каждый месяц. Об этом сообщает портал vse42.ru.
Так, с 1 сентября некоторым россиянам автоматически увеличат страховые пенсии: размер выплат может составить 19 100 рублей. Выплаты получат пенсионеры, которым в августе исполнится 80 лет, а также граждане, которым в этом же месяце впервые установят I группу инвалидности. Сумма прибавки — около 11 тысяч рублей, в дальнейшем будет ежегодно индексироваться.
«Эта надбавка назначается к пенсии, то есть теперь общая пенсия будет столько, сколько она со следующего месяца должна быть уже с этой надбавкой», – уточнил Сергей Звенигородский.
Кроме того, надбавку будут индексировать один раз в начале года при низкой инфляции или дважды при высокой.