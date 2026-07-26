В Югре прошёл экстремальный каникросс «Дух тайги»
В лесном комплексе «Ягом» Нижневартовска состоялось яркое спортивное событие — экстремальный каникросс «Дух Тайги».
Мероприятие объединило любителей активного отдыха, профессиональных спортсменов и их четвероногих напарников, подарив всем участникам и зрителям заряд энергии и массу положительных эмоций.
Каникросс — это дисциплина ездового спорта, в которой спортсмен бежит по пересечённой местности в связке со своей собакой. Человека и питомца соединяет специальный амортизирующий шнур (потяг), а на собаке — ездовая шлейка, которая равномерно распределяет нагрузку и не травмирует животное. При этом собака бежит впереди и помогает задавать темп, а пара действует как единая команда. Каникросс считают летней альтернативой зимним гонкам на упряжках: он развивает выносливость, укрепляет связь между человеком и собакой и требует от обоих отличной физической формы и взаимопонимания.
Проект «Дух Тайги» зародился три года назад как локальная инициатива Федерации кинологического спорта Югры — тогда на старт в окрестностях Нижневартовска вышло меньше десяти пар, а главной целью было просто показать, что в условиях северной тайги можно развивать необычные спортивные форматы.
Уже на второй год география расширилась: к соревнованиям присоединились спортсмены из Сургута и Ханты‑Мансийска, а программа дополнилась просветительскими блоками — семинарами и мастер‑классами.
В прошлом году «Дух Тайги» впервые получил статус межрегионального события и привлёк внимание не только спортсменов, но и широкой публики: зрителей стало в разы больше, а организаторы сделали упор на популяризацию ответственного отношения к животным и здорового образа жизни.
В этом году площадкой для состязаний стал лесной комплекс «Ягом», который идеально подходит для экстремального каникросса: густые леса, перепады высот и естественные преграды создают настоящий вызов для пар.
На старт в «Ягоме» вышли 26 спортивных пар из Нижневартовска, Мегиона, Сургута и Ханты‑Мансийска. Атлеты вместе с собаками преодолевали лесные тропы и разнообразные препятствия, демонстрируя не только физическую подготовку, но и уникальную связь со своими питомцами. Каждая пара работала как единый механизм — именно эта слаженность стала залогом успеха на непростой трассе.
Программа дня оказалась по‑настоящему насыщенной. Помимо напряжённых стартов, гостей ждала торжественная церемония открытия, познавательный семинар по канистерапии и весёлая детская полоса препятствий. Для зрителей организовали физкультурно‑оздоровительную тренировку, выставку изделий ручной работы, мастер‑классы и консультации опытных инструкторов по дрессировке.
Особым событием стало участие в мероприятии олимпийского чемпиона по тхэквондо Максима Храмцова. Своим примером спортсмен показал, что сила духа и умение работать в команде помогают преодолевать любые дистанции. Его присутствие вдохновило и участников, и зрителей, зарядив всех верой в собственные силы.
Организаторы подчёркивают, что «Дух Тайги» — это не просто соревнования, а важный социальный проект. Он популяризирует служебно‑прикладные виды спорта, продвигает ценности здорового образа жизни и напоминает о необходимости ответственного отношения к животным.
Победителей и призёров соревнований поздравили с заслуженными наградами: мастерство, упорство и гармония спортсменов с четвероногими напарниками стали главным украшением дня.
Особую благодарность организаторы выразили Федерации кинологического спорта Югры за подготовку мероприятия, спортсменам — за волю к победе и яркие эмоции, а пушистым участникам — за искренность и преданность. Именно благодаря им этот день получился по‑настоящему особенным.