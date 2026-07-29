Юный автор из Ханты-Мансийского автономного округа – Югры стал победителем специальной номинации конкурса «Моя страна – моя Россия»
Названы имена победителей специальной детской номинации «Сказки народов моей страны» XXIII сезона Всероссийского конкурса «Моя страна – моя Россия» Президентской платформы «Россия – страна возможностей». В число победителей вошел юный автор из Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.
В XXIII сезоне Всероссийского конкурса «Моя страна – моя Россия» Президентской платформы «Россия – страна возможностей» зарегистрировались 80 257 участников со всей страны. Конкурс проходит в рамках Года единства народов России, поэтому одной из его ключевых тем в этом сезоне стало сохранение культурного наследия, традиций народов нашей страны и укрепление межнационального единства.
Этой теме посвящена и специальная детская номинация «Сказки народов моей страны», объединившая 1 272 участника в возрасте от 3 до 13 лет включительно. В этом году юные авторы представляли свои работы в двух направлениях – «Текстовые работы» и «Графические работы». В первом участники создавали авторские сказки, вдохновленные культурой, традициями и фольклором народов России, а во втором – иллюстрации, отражающие сказочные образы, национальные мотивы и самобытность регионов нашей страны.
По итогам экспертной оценки определены 100 победителей из 43 регионов России специальной детской номинации «Сказки народов моей страны». Их работы войдут в ежегодный сборник, который традиционно издается конкурсом и в этом году будет посвящен сказкам народов России. Печатное издание получит каждый победитель – книга станет памятным подарком, в котором сохранится его творческая работа. Такие сборники не только помогают юным авторам сделать первые шаги в литературном и художественном творчестве, но и сохраняют истории, созданные детьми, передавая их следующим поколениям. Именно так с самого раннего возраста формируется уважение к культурному наследию, традициям народов России и чувство сопричастности к истории своей страны.
От Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в 2026 году в число победителей конкурса «Моя страна – моя Россия» Президентской платформы «Россия – страна возможностей» вошла Сафина Фаттахова из Ханты-Мансийска, воспитанница дошкольной образовательной организации. Она стала победительницей направления «Текстовые работы» со сказкой «Ягодные приключения „Сорум мув"». В произведении автор рассказывает о путешествии городских детей в хантыйское стойбище, где они знакомятся с традициями коренного народа, учатся уважать природу, помогают взрослым и открывают для себя мудрость тайги. Через увлекательный сюжет сказка знакомит читателей с культурой народа ханты, его обычаями и бережным отношением к окружающему миру.
Работы участников специальной детской номинации оценивали эксперты Всероссийского конкурса «Моя страна – моя Россия». Каждую конкурсную работу рассматривали не менее трех экспертов, прошедших конкурсный отбор и специальную подготовку. Если оценки существенно расходились, назначалась дополнительная экспертиза, что позволило обеспечить максимально объективный отбор победителей.
Специальная детская номинация «Сказки народов моей страны» проводится в рамках Всероссийского конкурса «Моя страна – моя Россия» и направлена на сохранение культурного наследия народов России, развитие творческого потенциала детей и популяризацию традиционных духовно-нравственных ценностей через литературное и художественное творчество.
Следить за новостями конкурса, знакомиться с историями участников и узнавать о дальнейших событиях конкурса можно на официальном сайте проекта. XXIII сезон Всероссийского конкурса «Моя страна – моя Россия» Президентской платформы «Россия – страна возможностей» проходит в рамках Года единства народов России. Конкурс реализуется в рамках федерального проекта «Россия – страна возможностей» национального проекта «Молодежь и дети» при поддержке Фонда президентских грантов.