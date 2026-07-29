Просветители Ханты-Мансийского автономного округа – Югры претендуют на награду Знание.Премия
Количество соискателей награды по всей России превысило 5 тысяч. Заявки принимаются до сентября. Общество «Знание» опубликовало промежуточный рейтинг российских регионов, участвующих в проекте.
В борьбу за главную просветительскую награду страны вступили уже 78 просветителей ХМАО – Югры. Больше всего заявок от региона подано в номинациях «За просветительскую деятельность в образовательной организации», «За вклад в просвещение в сфере "Обучение и Наставничество"» и «За вклад в сохранение памяти о подвигах защитников Отечества».
В номинации «За вклад в сохранение памяти о подвигах защитников Отечества» Ханты-Мансийский автономный округ представляет проект «КИНО для СВОих» от Центра социально-полезных услуг «Доброе сердце» г. Югорск. Документальный фильм рассказывает историю жизни участника специальной операции Александра Рубцова и транслирует ценности патриотизма, высоких нравственных идеалов и человеческих качеств. Фильм активно демонстрируется на уроках памяти, мужества и других патриотических мероприятиях в образовательных организациях города. В рамках проекта также были организованы акции «80 писем Герою», во время которых школьники и студенты в преддверии Дня Победы могли написать письма для героев СВО.
В номинации «За вклад в просвещение в сфере "Здоровье и Спорт"» принимает участие глава сельского поселения Ульт-Ягун Максим Яковинов. Он развивает в родном селе как современные, так и национальные виды спорта. Ежегодно здесь проходят День оленевода с соревнованиями по национальной борьбе, прыжкам через нарты, метанию тынзяна на хорей и гонкам на оленьих упряжках, а также День обласа с гонками на традиционных лодках. На базе муниципального культурно-спортивного комплекса «Максимум» жители занимаются футболом, баскетболом, лыжными гонками, легкой атлетикой, гиревым спортом и другими дисциплинами. Поселение также принимает традиционный легкоатлетический кросс с участием команд из Локосова, Угута и Ульт-Ягуна. В 2025 г. команда Ульт-Ягуна победила в комплексной спартакиаде сельских населённых пунктов Сургутского муниципального района, а в 2026 году — в ее первом этапе. При участии просветителя физической культурой и спортом в поселении занимаются около 1 тыс. человек.
«Пока идет прием заявок на шестой сезон Знание.Премия, мы активно следим за достижениями номинантов прошлых лет. Многие отмечают, что премия стала важным этапом в развитии их проектов: выросло внимание общественности к их деятельности, укрепился авторитет в отрасли, появилась административная поддержка и новые возможности для реализации общественно значимых инициатив. Нашу награду получили уже 144 лауреата со всей России — и мы продолжаем помогать просветителям получить заслуженное признание», — сказал генеральный директор Российского общества «Знание» Максим Древаль.
У соискателей будет возможность получить сертификаты об участии, а также специальные региональные награды. Их вручат лучшему просветителю и просветительскому проекту в каждом регионе.
Федеральный шорт-лист Знание.Премия будет сформирован Экспертным советом, в состав которого войдут представители всех регионов России: государственные деятели, кандидаты и доктора наук, руководители компаний, молодежных организаций и другие профессионалы в своих областях. Лауреатов традиционно наградят на торжественной церемонии в Москве при участии первых лиц страны.
Шестой сезон Знание.Премия проходит при поддержке генерального информационного партнера — информационного агентства России ТАСС, стратегического информационного партнера — медиахолдинга Rambler&Co, официального информационного партнера — издательского дома «Аргументы и факты», мультимедийного информационного партнера — онлайн-издания LIFE.
Информационными партнерами выступили медиахолдинг РГ Медиа, медиахолдинг «ФедералПресс», медиагруппа «Комсомольская правда», МИЦ «Известия», телерадиокомпания «Звезда» и Российское агентство правовой и судебной информации (РАПСИ).