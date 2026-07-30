«Планета игр — Нумас юнт»: как в Ханты-Мансийске оживают древние традиции
В последнюю неделю июля площадка этнографического музея под открытым небом «Торум Маа» вновь наполнилась детскими голосами и смехом. Здесь, среди традиционных чумов и юрт, уже третий год подряд проходит летняя игровая смена «Планета игр – Нумас юнт». Это не просто лагерь, а настоящее погружение в мир обско-угорской культуры через игру.
Смена рассчитана на ребят от 8 до 14 лет. Каждый день здесь становится открытием: современные школьники знакомятся с играми, которые веками были частью жизни коренных малочисленных народов Севера ханты и манси. Виктор Банк, начальник службы развития музея, объясняет:
«Мы хотим показать детям, что традиционная культура – это не только история из учебника, но и увлекательный досуг».
Программа насыщена разнообразными активностями. Дети учатся играть в традиционные игры с палочками (хантыйский «щёл», мансийский «тусла»), разгадывать хитроумные верёвочные головоломки и состязаться в ловкости, прыгая через нарты или стреляя из лука.
Особое место занимает программа «Сильных людей дорога» – испытание на выносливость и силу с посещением верёвочного парка. Но главная цель смены – развитие ума. Название «Нумас юнт» переводится как «мысль-игра», и все занятия направлены на тренировку памяти, мелкой моторики и логического мышления.
Для многих детей этот опыт стал настоящим открытием. Вот что говорят сами участники:
Марк, 12 лет:
«Мне всё здесь понравилось. Все активные игры мне здесь нравятся». Марк пришёл по приглашению друзей и теперь планирует возвращаться снова. Помимо учёбы он занимается программированием, поэтому интеллектуальные задачи ему особенно интересны.
Богдана, 11 лет:
«Я сюда попала по случайности, подруга позвала. Мне понравилось, я решила пойти на следующую смену. Тут дружные друзья, новые знакомства, всякие интересные игры». Больше всего ей запомнились стрельба из лука, метание копья и головоломки. Богдана признаётся, что для неё эти традиции стали настоящим сюрпризом: «Да, для меня это удивительно, классно, интересно!»
Ваня, 12 лет:
Ваню привела мама. Он ходит уже три дня и отмечает, что атмосфера здесь очень дружелюбная и интересная.
Игры на смене – это не просто развлечение, а часть живой истории. Чтобы подчеркнуть ценность традиций, организаторы рассказывают ребятам старинную легенду: «Однажды купец путешествовал по Югре и попал в непогоду. Остановившись у дома местного жителя, чтобы переждать бурю, он попросил хозяина развлечь его игрой-головоломкой. Купец долго пытался её разгадать, но безуспешно. Хозяин предложил подсказать решение за пять лошадей. Купцу цена показалась слишком высокой, но любопытство оказалось сильнее. В итоге он отдал пять лошадей лишь бы узнать секрет головоломки. Эта история учит тому, насколько ценным может быть знание, добытое собственным трудом».
Сейчас в программе участвуют 13 детей. Среди них есть и представители коренных народов, и ребята, которым просто интересна эта культура. Занятия проводят два инструктора: Виктор Банк и Вячеслав Кондин.
Закрытие программы состоится в пятницу после недели занятий. Лучшие игроки станут обладателями памятных подарков, а многие из сегодняшних участников наверняка захотят вернуться сюда снова, ведь «Планета игр» доказала: учиться можно весело, а древняя мудрость — актуальна всегда.
Николай Меров