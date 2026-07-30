Югорчане готовятся к масштабному спортивному празднику
Жителей всех муниципалитетов ХМАО — Югры приглашают присоединиться к ежегодному спортивному празднику, посвященному сибирскому здоровью. Он состоится 8 августа в Ханты-Мансийске на стадионе «Югра‑Атлетикс». Больше 40 локаций для участников любого возраста, семей и корпоративных команд приготовили организаторы. Фестиваль проходит с 2013 года и включен в календарь главных спортивных событий Югры. Мероприятие станет основной площадкой Дня физкультурника в регионе.
Ежегодно «ВТБ — Сибирское здоровье» объединяет более 2 000 участников и болельщиков. А среди сборных команд – представители крупнейших организаций и муниципалитетов Ханты-Мансийского автономного округа. В этот раз в программу включены футбол, волейбол, стритбол, гиревой спорт и фиджитал. А также – дартс, фехтование, шахматы и боевые искусства. Запланированы эстафеты, командные турниры, тестирование норм ГТО, мастер‑классы от профессиональных спортсменов, показательные выступления клубов. Для зрителей обустроят комфортные зоны, будут и отдельные детские площадки с большими шахматами, танковыми боями и сладкой ватой.
«Мы видим, как с каждым годом растет число участников этого праздника, повышается уровень и рекорды победителей. А энергия, которая рождается в совместных активностях, объединяет поколения и придает семьям, командам и всему региону особую силу. Спорт – язык, понятный каждому. За 14 лет проведения «ВТБ — Сибирское здоровье» стало настоящей крепкой традицией Югры. Мы продолжим поддержку здоровых традиций и семейных ценностей», – отметил вице-президент, управляющий ВТБ в ХМАО – Югре Виталий Мосунов.
«Развитие массового спорта – один из приоритетов Югры. В этом году объединенные День физкультурника и проект «Сибирское здоровье» подтверждают: спорт становится нормой жизни для югорчан. Особенно ценно, что здесь есть место и личным рекордам, и совместным семейным стартам - так укрепляются добрые традиции округа. Мы поддерживаем такие инициативы и последовательно развиваем спортивную инфраструктуру, формируя культуру здоровья для жителей всех наших муниципалитетов», – прокомментировала Елена Майер, заместитель губернатора ХМАО – Югры.
Начало — в 11:00, вход свободный.