«Этнопортал» научил Яндекс говорить по-мансийски: как технологии спасают язык
В современном мире языки коренных народов часто оказываются под угрозой исчезновения. Но в Югре нашли способ использовать цифровые технологии для их сохранения. В этнографическом музее «Торум Маа» руководитель центра информационно-аналитических систем ЮНИИИТ Михаил Русанов рассказал о создании уникального проекта — «Этнопортала» (ethnoportal.admhmao.ru).
Это не просто сайт с переводами, а целая цифровая экосистема, которая помогает изучать мансийский язык легко и интересно.
Всё началось с создания огромной базы данных — так называемого параллельного корпуса. Это своего рода цифровой словарь, где каждому предложению на русском языке соответствует его точный перевод на мансийский. Сейчас в этой базе уже более 300 тысяч предложений. Именно эта база стала основой для обучения всех остальных цифровых помощников.
Благодаря этому фундаменту специалисты смогли сделать важный шаг: они передали часть корпуса компании «Яндекс». И вот результат: в декабре 2025 года мансийский язык появился в популярном сервисе «Яндекс.Переводчик». Теперь любой желающий может перевести текст или узнать значение слова без специальных программ.
Чтобы изучение языка было эффективным, нужно слышать правильную речь и тренироваться самому. На портале есть несколько удобных инструментов:
Синтез речи (TTS). Любое слово из словаря можно не только прочитать, но и послушать. Система озвучивает правильный вариант произношения, что очень важно для изучения любого языка.
Нейронный переводчик. Специальная программа автоматически переводит целые тексты между русским и мансийским языками.
Чат-ассистент «А̄ги». Это виртуальный собеседник, который говорит на двух языках. Он понимает, на каком языке вы пишете, и отвечает вам так же. С ним можно вести диалоги, задавать вопросы и даже просить сочинить сказку с учётом культуры манси. Для удобства пользователей ассистента сделали отдельным ботом для мессенджеров, чтобы общаться можно было прямо со смартфона.
На портале собрана огромная электронная библиотека. Специалисты оцифровали около 400 книг на мансийском языке из фондов Государственной библиотеки Югры. Теперь эти редкие издания доступны любому пользователю в цифровом виде.
Кроме того, создана уникальная технология распознавания текста (OCR) специально для мансийского алфавита. Она умеет «читать» рукописные страницы старых книг и превращать их в обычный печатный текст, который можно копировать и редактировать.
Главная цель портала — создать живую среду для языка. Здесь можно найти всё необходимое: от простого перевода одного слова до полноценного общения с чат-ботом. Такой подход делает изучение языка доступным и увлекательным.
Проект получил заслуженное признание: в 2025 году он стал лауреатом престижной премии Рунета в номинации «Интернет на родном языке». Но работа продолжается. Разработчики планируют расширять эту систему и помогать сохранять другие языки Севера — хантыйский и ненецкий. Так современные технологии становятся надёжными хранителями культурного наследия.
Николай МЕРОВ