Синоптики прогнозируют в Югре сильный дождь, мокрый снег и гололёд
На Югру надвигается непогода: в 14 муниципалитетах ожидаются сильные осадки и гололёд.
Ханты-Мансийский ЦГМС объявил предупреждение о неблагоприятных явлениях погоды на понедельник, 5 октября 2026 года. Местами по Ханты-Мансийскому автономному округу — Югре ожидаются сильные осадки в виде дождя и мокрого снега, а также гололёдные явления.
Уже со 2 октября в регион начал проникать холодный фронт, а к 5 октября он накрыл центральную и южную часть округа плотной пеленой дождя и мокрого снега.
Зона непогоды охватывает Нижневартовский район, города Нижневартовск, Радужный, Покачи, Лангепас, Мегион, Сургутский район, Сургут, Когалым, Нефтеюганский район, Нефтеюганск, Пыть-Ях, Кондинский район и Урай.
Ночные температуры местами опустятся до −10°C, а днём столбик термометра едва доберется до +5…+6°C. В отдельных районах, например в Лангепасе и Покачах, уже обещают умеренный снег, а в Сургуте и Когалыме мокрый снег смешивается с дождём, превращая улицы в скользкие трассы. Влажность держится на уровне 80–100%, из‑за чего даже небольшие минусовые значения ощущаются гораздо холоднее.
Дороги становятся зоной повышенного риска. На мостах, эстакадах и открытых участках трасс гололедица образуется в первую очередь — и именно там чаще всего случаются аварии. Водители, привыкшие к осеннему дождю, не всегда готовы к тому, что асфальт внезапно становится похожим на каток. Тормозной путь увеличивается почти вдвое, и привычные манёвры могут обернуться заносом.
Экстренные службы автономного округа уже перешли в режим повышенной готовности. Управление автомобильных дорог предупреждает о возможных затруднениях на трассах и просит водителей по возможности отказаться от дальних поездок. МЧС и ЕДДС усилили дежурства, чтобы оперативно реагировать на аварии и отключения электричества. Коммунальные службы готовят технику для расчистки дорог и обработки покрытий противогололёдными материалами.
При любой чрезвычайной ситуации звоните на единый номер 112 — он работает круглосуточно и бесплатно.