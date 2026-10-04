В Югре пройдёт проверка системы оповещения населения
С 7 по 9 октября в Ханты‑Мансийском автономном округе — Югре состоится штабная тренировка по гражданской обороне — в ней примет участие Главное управление МЧС России по Югре.
Такие учения проводят ежегодно в начале октября во всех регионах страны. Их цель — отработать взаимодействие органов управления гражданской обороны на всех уровнях, а также оценить готовность объектов гражданской обороны и систем оповещения.
Ключевым этапом тренировки станет проверка системы оповещения: 7 октября специалисты протестируют работоспособность всех её элементов.
Жителей и гостей Югры просят не беспокоиться: мероприятие плановое и носит исключительно учебный характер.
Как выглядит учебный сигнал? Во время таких проверок часто используют специальное речевое сообщение «Техническая проверка». Если услышите его — это точно тест, а не реальная тревога.
Не паникуйте при звуке сирены. Главная задача — не испугаться.
Прослушайте сообщение. После звукового сигнала дождитесь речевой информации. В ней объяснят, что происходит, и скажут, какие действия нужны (а в случае учебной проверки — просто подтвердят, что это тренировка).
Чего лучше не делать? Не распространяйте слухи — если услышали, что это проверка, передайте эту информацию соседям, а не наоборот.
Ваша «подготовка» — это в первую очередь информированность и спокойствие. Если будете следить за новостями от МЧС, всё пройдёт гладко!