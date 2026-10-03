В России зарегистрировали первую в мире вакцину от аллергии на пыльцу берёзы
Минздрав РФ зарегистрировал препарат «Аллергарда» — это первая в мире рекомбинантная генно‑инженерная вакцина, которая предназначена для профилактики и терапии аллергии на пыльцу берёзы, а также для помощи при сопутствующей перекрёстной пищевой аллергии.
Препарат создан специалистами Института иммунологии ФМБА России совместно с индустриальным партнёром. Его принципиальное отличие от традиционных средств аллерген‑специфической иммунотерапии (АСИТ) в том, что в составе нет цельного аллергенного экстракта.
В «Аллегарде» используются отдельные неаллергенные фрагменты (пептиды) главного аллергена берёзы (Bet v 1) и родственного ему аллергена яблока (Mal d 1). Эти пептиды соединены с белком‑носителем PreS (из вируса гепатита B) — он помогает иммунной системе эффективно распознавать мишень, не провоцируя при этом сильную аллергическую реакцию.
Такой подход позволяет формировать иммунологическую толерантность: организм учится нейтрализовать аллерген за счёт выработки защитных антител класса IgG, которые блокируют аллерген и не дают ему запускать реакцию.
Результаты испытаний подтвердили эффективность и приемлемый профиль безопасности вакцины. При дозе 80 мкг у пациентов наблюдалось снижение симптомов аллергии и потребности в дополнительных лекарствах на 24% по сравнению с плацебо. У привитых в 20 раз вырос уровень защитных IgG‑антител к аллергену берёзы. В более поздних наблюдениях эффект оказался ещё заметнее: проявления аллергии снижались вплоть до семи раз.
Особенно показательными стали данные тяжёлого сезона пыления 2025 года, когда концентрация пыльцы в воздухе превышала норму более чем в пять раз: у 25% пациентов симптомы аллергии отсутствовали полностью, а у остальных интенсивность реакций была существенно ниже.
Курс терапии короткий: всего пять подкожных инъекций по 80 мкг с интервалом примерно в четыре недели. Важно, что весь курс нужно завершить до начала сезона пыления берёзы — поэтому врачи рекомендуют начинать вакцинацию осенью (например, в ноябре). Процедуры проводят строго в медицинской организации под наблюдением аллерголога; после укола пациент остаётся под контролем врача около 30 минут.
Вакцина предназначена для пациентов в возрасте от 18 до 55 лет с подтверждённой аллергией на пыльцу берёзы, которая проявляется сезонным аллергическим риноконъюнктивитом. Она также может быть полезна при перекрёстной пищевой аллергии — в частности, на косточковые фрукты, яблоки, груши, сою или арахис. При наличии показаний препарат рассматривают и как средство профилактики бронхиальной астмы у таких пациентов.
Есть важные противопоказания: обострение бронхиальной астмы, тяжёлые системные и аутоиммунные заболевания, онкология, беременность и грудное вскармливание. Также необходимо сообщить врачу, если в последние три года пациент уже проходил курс АСИТ либо имел тяжёлые аллергические реакции на подобную терапию.
По словам руководителя ФМБА Вероники Скворцовой, «Аллергарда» должна поступить в гражданский оборот в конце октября 2026 года. Планируется, что до начала следующего сезона пыления прививку смогут получить десятки тысяч пациентов.
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