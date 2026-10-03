В Югре весь октябрь можно получить помощь при стрессе и тревоге по телефону доверия
До 31 октября Единая социально-психологическая служба «Телефон доверия» в Югре будет консультировать югорчан в рамках акции «Стресс и тревога: шаги к внутреннему равновесию».
Осенью многие люди так или иначе переживают изменения в своей жизни: поступают учиться, выходят на работу после отпуска, переезжают в другой город, меняют работу… и все эти события способны принести не только радость и удовлетворение, но и надолго выбить из привычной колеи. Как распознать, обычное это беспокойство или устойчивый срыв, тревога или стресс? Разобраться в своих чувствах и ощущениях помогут психологи.
Позвонив по телефонам доверия, можно получить экстренную психологическую поддержку в момент острого стресса; узнать простые и научно обоснованные приёмы самопомощи при тревоге; обсудить, как выстроить стратегию снижения напряжения в долгосрочной перспективе; понять, когда и к каким специалистам стоит обратиться дополнительно за консультацией.
Психологическую помощь и поддержку будут оказывать по телефонам: 8-800-101-1212 (с 8:00 до 20:00), 8-800-101-1200 (с 20:00 до 8:00) – круглосуточно, анонимно, бесплатно.
Ранее мы рассказывали, что по мере приближения победы в спецоперации потребность бойцов и их родных в психологической помощи будет только возрастать. Поэтому подготовка профильных специалистов в этой сфере выходит на новый уровень в Югре.