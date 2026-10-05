В Югре расширили число получателей социальных услуг
Власти Югры уточнили перечень тех, кто может рассчитывать на получение социальных услуг. Решение принято на очередном заседании правительства региона под председательством губернатора Руслана Кухарука.
Перечень получателей соцуслуг конкретизируем несовершеннолетними, чьи родители или опекуны по уважительным причинам временно не могут о них заботиться, а также детьми‑сиротами – до их устройства в семью или достижения совершеннолетия при помещении их в организации для детей, оставшихся без попечения родителей.
К таким причинам относится, например, длительное нахождение в медицинской организации.
«На заседании правительства акцентируем внимание на расширении числа тех, кто может рассчитывать на получение социальных услуг – мы всегда ориентируемся на запросы отраслевиков и обращения жителей нашего региона, которые в своих инициативах предлагают усовершенствовать, доработать, донастроить наше нормативное регулирование как на законодательном уровне, так и на уровне распоряжений правительства», – сказал руководитель региона Руслан Кухарук.