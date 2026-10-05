В Югре бюджетникам проиндексируют зарплату на 4%
Зарплаты работников бюджетной сферы в Югре проиндексируют на 4%. Решение принято на очередном заседании правительства автономного округа под председательством губернатора Руслана Кухарука. Окружные власти увеличивают фонды оплаты труда государственных учреждений на 4% – для сотрудников, чья зарплата не регулируется отдельными Указами президента России.
«Продолжаем поддерживать наших специалистов. Вопрос поддержки работников бюджетной сферы – еще одно приоритетное направление нашей работы. Предлагается увеличить фонд оплаты труда на 4% для тех категорий сотрудников, которые не попадают под отдельные федеральные указы. Тысячи специалистов, которые каждый день работают на благо Югры в наших государственных учреждениях, должны чувствовать реальную поддержку со стороны региона. Этот вопрос реализуем на региональном уровне, и эта мера поддержки распространяется на муниципалитеты», – пояснил Руслан Кухарук.
Директор департамента труда и занятости населения Югры Роман Белкин уточнил, скольких людей коснется повышение зарплаты.
«Сегодня принято решение о том, что с 1 октября 2026 года будет индексирована заработная плата работникам государственных учреждений Югры на 4%. Это решение коснется порядка 75 тысяч человек – тех работников, которые не подпадают под действие Указов президента. Кроме того, в данном документе содержится рекомендация распространить это решение на муниципальные учреждения», – сказал Роман Белкин.
Эта мера распространяется на широкий круг работников учреждений Югры. В их числе специалисты различных направлений: пожарные, инженеры, ветеринары, лесники, бухгалтеры, экономисты, юристы, специалисты по кадрам, секретари, техники-программисты, администраторы, лаборанты, а также руководящий состав учреждений. Кроме того, повышение коснется представителей рабочих профессий: водителей автомобилей, уборщиков служебных помещений и территорий, гардеробщиков, сторожей и других сотрудников.
Финансирование уже предусмотрено в бюджете Югры.