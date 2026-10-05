Губернатор Югры поздравил педагогов в день профессионального праздника
В День учителя губернатор Ханты‑Мансийского автономного округа — Югры Руслан Кухарук обратился к педагогическому сообществу региона с тёплыми словами признательности.
Глава региона подчеркнул особую роль учителя в жизни ребёнка: по его словам, педагог становится для школьника проводником в большой мир знаний, помогает сделать сложное понятным, учит задавать вопросы и не бояться искать на них ответы. Именно эти уроки, отметил губернатор, нередко становятся опорой для человека во взрослой жизни.
В Югре трудится более 21 000 преподавателей — в школах, колледжах и вузах. Губернатор охарактеризовал их как сильную профессиональную команду, которая умеет находить подход к каждому ученику.
Особое внимание в поздравлении уделено мерам поддержки педагогов. В 2026 году был подписан Указ Президента России Владимира Путина об особом статусе учителя.
«Правительство Югры, в свою очередь, усилило региональными программами закрепленные документом федеральные меры поддержки: от института наставничества до цифровых образовательных сервисов и льгот для семей преподавателей», — отметил Руслан Кухарук.
Губернатор поблагодарил педагогов Югры за чуткость, неравнодушие и преданность профессии и поздравил их с профессиональным праздником.