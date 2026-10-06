Первое заседание Думы Югры восьмого созыва пройдет 8 октября в Ханты-Мансийске
7 октября будет организовано ознакомление депутатов Думы Югры восьмого созыва с системой голосования в зале заседаний окружного парламента, состоится заседание временного организационного комитета по подготовке и проведению первого заседания, организационные заседания депутатов Думы автономного округа восьмого созыва, выдвинутых партиями.
Согласно Регламенту, первое заседание Думы восьмого созыва до избрания ее Председателя открывает и ведет старейший депутат – Еремей Айпин.
На первом заседании будут избраны Председатель окружного парламента и его заместители, утверждена структура Думы восьмого созыва.
Депутаты определят количественные и персональные составы комитетов, Совета Думы, Ассамблеи представителей коренных малочисленных народов Севера и Постоянной Комиссии Думы.
В этот же день состоятся первые заседания комитетов Думы, Комиссии и Ассамблеи.
Информационно-аналитическое управление Думы автономного округа