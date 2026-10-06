Коллективный щит: медики Югры рассказывают, почему важно вакцинироваться против гриппа
Как и ожидалось, с началом учебного года и формированием коллективов после завершения отпускной кампании происходит всплеск заболеваемости острыми респираторными инфекциями. Югорчане все чаще жалуются врачам на высокую температуру, боль при дыхании и кашле, а также на общую слабость. Сезонные болезни требуют профилактики. И речь идет не только о витаминах, гигиене или теплой одежде.
Один из самых надежных вариантов обезопасить себя от тяжелого течения сезонных заболеваний — вакцинация. Привитые люди, даже если и заболеют, переносят болезнь значительно легче и с меньшим количеством осложнений, кроме того, прививка помогает сформировать коллективный иммунитет.
В Югре продолжается прививочная кампания против гриппа. Медицинские организации региона обеспечены вакцинами и готовы к иммунизации населения. Среди поступивших в регион вакцин: четырехвалентная вакцина «Ультрикс Квадри» и трехвалентные вакцины «Совигрипп» и «Флю-М».
«Прививка от гриппа является сезонной. Это основной метод профилактики самых тяжелых осложнений гриппа, таких как пневмония, миокардит, перикардит, менингит, энцефалит», — отмечает заведующая отделением медицинской профилактики для взрослых Окружной клинической больницы Ханты-Мансийска Светлана Гасанова.
Вакцинацию лучше пройти заблаговременно: для формирования защитного иммунного ответа требуется около двух недель. В России плановый показатель охвата вакцинацией против гриппа установлен на уровне до 60% от общей численности населения страны, при этом для групп повышенного риска целевой показатель составляет не менее 75%.
Переносят прививку пациенты достаточно легко. Современные вакцины не содержат живых вирусов, они исключительно стимулируют иммунитет. Заглянуть в прививочный кабинет можно перед работой или учебой. Вакцинироваться от гриппа рекомендуется всем группам населения, а особенно людям, страдающим хроническими заболеваниями, беременным женщинам, а также лицам из групп профессионального риска — медицинским и педагогическим работникам, студентам, работникам сферы обслуживания и транспорта.
В Нижневартовской городской поликлинике медики сделали уже 30-тысячную прививку в этом эпидсезоне.
«Самыми сознательными оказались граждане старшего возраста, категория 60+, их привито уже свыше 8 тысяч человек», — отметила врач-эпидемиолог Ирина Егорова.
Жители города приходят на вакцинацию парами и даже семьями. Как сообщают в пресс-службе медучреждения, всего в этом сезоне в Нижневартовске планируется привить более 127 тысяч человек.
Вакцинация формирует надежную защиту и совмещается с другими прививками Национального календаря.
«Осенью наблюдается пик обращений: люди возвращаются из отпусков, дети идут в школы и сады, количество контактов растет. Витамины могут поддержать организм, но от вируса не защитят. Главный способ защиты — вакцинация, а также частое мытье рук, проветривание и использование средств индивидуальной защиты», — пояснила Ирина Анатольевна.
Медики Лангепасской городской больницы традиционно проводят выездную вакцинацию трудовых коллективов прямо на рабочем месте.
Выездная бригада оснащена всем необходимым: специальными контейнерами для хранения вакцин и аптечкой для неотложной помощи. Каждый пациент перед прививкой обязательно проходит осмотр фельдшера или врача-терапевта.
«Главный плюс выездной вакцинации — ее доступность. Мы помогаем преодолеть «нехватку времени», которая часто становится главной проблемой для работающих людей. Когда прививаем целый коллектив, создается так называемый «коллективный иммунитет» прямо на предприятии. А это значительно снижает риск вспышки гриппа», — отмечает заведующий эпидемиологическим отделом, врач-эпидемиолог Виталий Цепков.
С начала осенней кампании прививку сделали уже более 6,5 тысяч жителей Лангепаса: работники предприятий, школ, детских садов и других организаций.
В Октябрьском районе более 400 жителей Талинки, Каменного и Пальяново уже посетили прививочные кабинеты. Иммунизация проводится на базе врачебной амбулатории и ФАПов. Для дошкольников и школьников мероприятия организованы в том числе в образовательных учреждениях.
Вакцинация — это простой и доступный способ защитить себя и близких. И именно на это направлен национальный проект «Продолжительная и активная жизнь»: чтобы у каждого была возможность позаботиться о своем здоровье вовремя.