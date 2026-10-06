В Сургутском районе участники и ветераны СВО смогут бесплатно пройти пятидневный курс реабилитации
В Сургутском районе реализуется проект «Точка здоровья: комплексная медико-психологическая система реабилитации ветеранов СВО». Воспользоваться программой могут участники специальной военной операции, в том числе демобилизованные, имеющие постоянную или временную регистрацию на территории Сургутского района.
Проект стал победителем грантового конкурса главы Сургутского района, его реализует региональная общественная организация Югры «Северный спецназ». Участникам бесплатно предоставляется комплекс восстановительных мероприятий продолжительностью пять дней.
— Программа включает восстановительные процедуры с применением мануальных и висцеральных техник, индивидуальную консультацию ведущего клинического психолога Сургута, оценку физического и психоэмоционального состояния. По итогам участники получат рекомендации по дальнейшему восстановлению и выбору подходящего реабилитационного маршрута. Мероприятия проводятся с учетом медицинских показаний, индивидуального состояния и пожеланий каждого участника. Пятидневный формат позволяет пройти комплекс восстановительных мероприятий в короткие сроки. Это особенно актуально для военнослужащих, находящихся в краткосрочном отпуске, а также ветеранов СВО, которым требуется восстановление без длительного отрыва от семьи и привычной социальной среды, — отметили в управлении по вопросам специальной военной операции администрации Сургутского района.
В рамках проекта планируется провести реабилитационные мероприятия как минимум для 80 ветеранов СВО, проживающих в Сургутском районе. Все процедуры для участников предоставляются бесплатно за счет средств гранта.
Для участия необходимо подтвердить проживание на территории Сургутского района и участие в специальной военной операции.
Получить дополнительную информацию и записаться на участие в проекте можно по телефонам: 8 (3462) 62-43-43, 8 (3462) 39-01-97, 8 (922) 652-43-43. Электронная почта: Info@natursila.ru.