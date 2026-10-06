«Где-то ребёнку жизненно необходим мой костный мозг»: организатор форума «ПроРегион» стала донором
Участница Федерального регистра доноров костного мозга и организатор молодёжного форума «ПроРегион» платформы Росмолодёжь.Форумы Полина Облицева стала донором костного мозга. В 2025 году на площадке форума работала мобильная точка Пироговского Университета, где участники могли узнать о донорстве костного мозга и вступить в Федеральный регистр. Девушка стала потенциальным донором и менее, чем через год, получила сообщение о генетическом совпадении. Больше информации о донорстве костного мозга на сайте.
«Мобильные точки на форумах Росмолодёжи делают вступление в Федеральный регистр доноров костного мозга доступнее для молодых людей из разных регионов России. В 2025 году специалисты Пироговского Университета работали на 15 форумах в 13 субъектах России, где 413 участников сдали образцы крови для вступления в Регистр. Для ребят из небольших городов и сёл это особенно важно: не во всех населённых пунктах есть возможность вступить в Федеральный регистр. В 2026 году мы продолжаем сотрудничество с форумами Росмолодёжи», – отметил руководитель Регистра доноров костного мозга Пироговского Университета Тигран Мурадян.
Полина Облицева из Новосибирска – специалист в сфере молодёжной политики и руководитель службы по работе с партнёрами форума «ПроРегион». В 2025 году на мобильной точке Пироговского университета девушка узнала о процедуре и сдала образец крови для вступления. Менее чем через год Полине сообщили о генетическом совпадении с пациентом, которому требовалась трансплантация гемопоэтических стволовых клеток. Шанс встретить своего генетического близнеца крайне мал: из 10 000 случайно выбранных людей примерно у одного будет генетический близнец.
Среди родственников вероятность успешного поиска совместимого по HLA-генотипу донора составляет лишь 20%. В случае отсутствия совместимого донора среди родственников врач направляет поисковый запрос в Федеральный регистр доноров костного мозга. Для осуществления трансплантации костного мозга донор и реципиент должны быть совместимы по HLA-генотипу на 90 или 100 процентов.
Существует два основных метода заготовки гемопоэтических стволовых клеток: аферез и эксфузия. При аферезе клетки получают из периферической крови с помощью специального аппарата. Перед процедурой донору вводят препарат, который стимулирует выход стволовых клеток из костного мозга в кровь. При эксфузии костный мозг забирают из тазовых костей под общим наркозом. Метод донации определяется врачами с учётом медицинских показаний и особенностей конкретного пациента.
После подтверждения совпадения Полине потребовалось пройти процедуру эксфузии – заготовки костного мозга под общим наркозом. Такой метод применяется, если вес пациента составляет менее 30 кг. Перед принятием окончательного решения Полина прошла повторное типирование, получила дополнительную информацию о процедуре и обсудила возможные вопросы с врачами и близкими.
«Все сомнения разбивались об один аргумент: где-то ребёнку жизненно необходим мой костный мозг. Поэтому я не могу сказать, что сильно сомневалась. Скорее, я просто боялась», – отметила Полина.
Донация проходила в Российской детской клинической больнице Пироговского Университета. Перед процедурой Полина увидела детей, проходящих лечение, и особенно остро почувствовала значение предстоящей донации: «У меня есть безусловное доверие к врачам. Все сотрудники регистра, с которыми я общалась на протяжении всего процесса подготовки, очень приятные в общении. Врачи всё подробно рассказывают и отвечают на все вопросы».
История Полины показывает, что участие в молодёжном форуме может привести к реальному донорству и спасению жизни. Вступление в Федеральный регистр начинается с консультации специалиста и сдачи образца биоматериала. Если впоследствии выявляется генетическое совпадение, потенциальный донор проходит дополнительное обследование и получает подробную информацию о дальнейших этапах, включая возможный метод донации.
Вступить в регистр можно не только на форумах Росмолодёжи, но и в партнёрских лабораториях по всей России: ИНВИТРО, KDL, СИТИЛАБ, МЕДСИ, CMD.